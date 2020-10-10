https://ria.ru/20201010/politika-1579128253.html
Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
США следует прекратить попытки переформатировать международные отношения в духе концепции соперничества великих держав, заявил на заседании первого комитета... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T01:17
2020-10-10T01:17
2020-10-10T01:27
россия
дмитрий полянский
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 10 окт – РИА Новости.</strong> США следует прекратить попытки переформатировать международные отношения в духе концепции соперничества великих держав, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> первый зампостпреда России при организации <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Poljanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Полянский</a>.Дипломат на заседании озвучил заявление главы российской делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ermakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ермакова</a>.Он призвал Вашингтон "прекратить продвижение конфронтационных моделей", опирающихся на силу. Россия, отметил дипломат, действует открыто, последовательно продвигает политико-дипломатические инициативы, принимает меры, направленные на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности.Полянский также заявил, что Россия готова без предусловий продлить договор СНВ-3, и призвал США сделать это без искусственных затяжек.В свою очередь, постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд призвал на заседании первого комитета ГА ООН Россию и Китай без промедления приступить к переговорам о контроле над вооружениями.При этом американский дипломат предупредил, что США готовы предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов, если ООН не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала России и Китая.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем американская администрация на разных уровнях подчеркивает необходимость включения КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20201009/vliyanie-1579035670.html
https://ria.ru/20201010/oruzhie-1579126825.html
7
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий полянский, оон, сша, в мире
ООН, 10 окт – РИА Новости.
США следует прекратить попытки переформатировать международные отношения в духе концепции соперничества великих держав, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН
первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский
.
Дипломат на заседании озвучил заявление главы российской делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова
.
"В отличие от США Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность. Мы проводим последовательный курс на сохранение мира", - сказал Полянский.
Он призвал Вашингтон "прекратить продвижение конфронтационных моделей", опирающихся на силу. Россия, отметил дипломат, действует открыто, последовательно продвигает политико-дипломатические инициативы, принимает меры, направленные на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности.
Полянский также заявил, что Россия готова без предусловий продлить договор СНВ-3, и призвал США сделать это без искусственных затяжек.
В свою очередь, постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд призвал на заседании первого комитета ГА ООН Россию и Китай без промедления приступить к переговорам о контроле над вооружениями.
При этом американский дипломат предупредил, что США готовы предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов, если ООН не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала России и Китая.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент Владимир Путин
ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем американская администрация на разных уровнях подчеркивает необходимость включения КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине
эту идею отвергают.