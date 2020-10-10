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https://ria.ru/20201010/politika-1579128253.html
Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
США следует прекратить попытки переформатировать международные отношения в духе концепции соперничества великих держав, заявил на заседании первого комитета... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T01:17
2020-10-10T01:27
россия
дмитрий полянский
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 10 окт – РИА Новости.</strong> США следует прекратить попытки переформатировать международные отношения в духе концепции соперничества великих держав, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> первый зампостпреда России при организации <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Poljanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Полянский</a>.Дипломат на заседании озвучил заявление главы российской делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ermakov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ермакова</a>.Он призвал Вашингтон "прекратить продвижение конфронтационных моделей", опирающихся на силу. Россия, отметил дипломат, действует открыто, последовательно продвигает политико-дипломатические инициативы, принимает меры, направленные на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности.Полянский также заявил, что Россия готова без предусловий продлить договор СНВ-3, и призвал США сделать это без искусственных затяжек.В свою очередь, постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд призвал на заседании первого комитета ГА ООН Россию и Китай без промедления приступить к переговорам о контроле над вооружениями.При этом американский дипломат предупредил, что США готовы предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов, если ООН не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала России и Китая.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем американская администрация на разных уровнях подчеркивает необходимость включения КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20201009/vliyanie-1579035670.html
https://ria.ru/20201010/oruzhie-1579126825.html
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россия
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россия, дмитрий полянский, оон, сша, в мире

Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав

01:17 10.10.2020 (обновлено: 01:27 10.10.2020)
 
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
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ООН, 10 окт – РИА Новости. США следует прекратить попытки переформатировать международные отношения в духе концепции соперничества великих держав, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Дипломат на заседании озвучил заявление главы российской делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.
"В отличие от США Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность. Мы проводим последовательный курс на сохранение мира", - сказал Полянский.
Он призвал Вашингтон "прекратить продвижение конфронтационных моделей", опирающихся на силу. Россия, отметил дипломат, действует открыто, последовательно продвигает политико-дипломатические инициативы, принимает меры, направленные на предотвращение деградации ситуации в сфере безопасности и стабильности.
Полянский также заявил, что Россия готова без предусловий продлить договор СНВ-3, и призвал США сделать это без искусственных затяжек.
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В свою очередь, постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд призвал на заседании первого комитета ГА ООН Россию и Китай без промедления приступить к переговорам о контроле над вооружениями.
При этом американский дипломат предупредил, что США готовы предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов, если ООН не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала России и Китая.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем американская администрация на разных уровнях подчеркивает необходимость включения КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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РоссияДмитрий ПолянскийООНСШАВ мире
 
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