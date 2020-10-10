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В Москве в субботу ожидается небольшое потепление
Небольшое потепление ожидается в Москве в субботу, погода будет облачной с прояснениями, температура в течение дня повысится до плюс 16, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T09:18
2020-10-10T09:18
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Небольшое потепление ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, погода будет облачной с прояснениями, температура в течение дня повысится до плюс 16, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Атмосферный фронт, проливший за сутки на Москву 10 миллиметров осадков, что составляет 17% месячной нормы, сегодня начнет постепенно разрушаться. Этому будет способствовать влияние северо-западного крыла казахстанского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно покажется солнце и немного потеплеет", - сообщил Тишковец.Синоптик рассказал, что при таких условиях в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице повысится до плюс 14-16, в Подмосковье плюс 12-17."Ветер южный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба", - заключил синоптик.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/osen-1578832329.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в субботу ожидается небольшое потепление

09:18 10.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖелтеющие листья на дереве на одной из улиц в Москве
Желтеющие листья на дереве на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Небольшое потепление ожидается в Москве в субботу, погода будет облачной с прояснениями, температура в течение дня повысится до плюс 16, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Атмосферный фронт, проливший за сутки на Москву 10 миллиметров осадков, что составляет 17% месячной нормы, сегодня начнет постепенно разрушаться. Этому будет способствовать влияние северо-западного крыла казахстанского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно покажется солнце и немного потеплеет", - сообщил Тишковец.
Синоптик рассказал, что при таких условиях в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице повысится до плюс 14-16, в Подмосковье плюс 12-17.
"Ветер южный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба", - заключил синоптик.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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