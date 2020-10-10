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Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
Значение дневных температур 13-14 октября могут быть близки к абсолютным рекордам тепла для этих дней в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 10.10.2020
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марина макарова
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Значение дневных температур 13-14 октября могут быть близки к абсолютным рекордам тепла для этих дней в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила РИА Новости главный специалист <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> России <a href="http://ria.ru/person_marina-makarova/" target="_blank" data-auto="true">Марина Макарова</a>.
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марина макарова, гидрометцентр, москва, общество

Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве

01:06 10.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди гуляют в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве
Люди гуляют в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Значение дневных температур 13-14 октября могут быть близки к абсолютным рекордам тепла для этих дней в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Температурный фон будет высоким. Дни будут чередоваться: с осадками и без осадков. Будут облака, небольшой дождик. Теплая погода ожидается во вторник и в среду. Во вторник в Москве 16-21 градус и 16-20 в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры. Но пока не будем предварять. 14 октября в среду у нас праздник Покрова пресвятой Богородицы, такой праздник, по которому, по народным приметам, пытаются прогнозировать зиму, но это будет очень теплый день. Последние два года середина октября была очень теплой", - сказала Макарова.
Похолодание в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Марина МакароваГидрометцентрМоскваОбщество
 
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