https://ria.ru/20201010/pogoda-1579128145.html
Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
Значение дневных температур 13-14 октября могут быть близки к абсолютным рекордам тепла для этих дней в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T01:06
2020-10-10T01:06
2020-10-10T01:06
марина макарова
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Значение дневных температур 13-14 октября могут быть близки к абсолютным рекордам тепла для этих дней в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила РИА Новости главный специалист <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> России <a href="http://ria.ru/person_marina-makarova/" target="_blank" data-auto="true">Марина Макарова</a>.
https://ria.ru/20201010/pogoda-1579126493.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина макарова, гидрометцентр, москва, общество