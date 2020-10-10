Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве

"Температурный фон будет высоким. Дни будут чередоваться: с осадками и без осадков. Будут облака, небольшой дождик. Теплая погода ожидается во вторник и в среду. Во вторник в Москве 16-21 градус и 16-20 в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры. Но пока не будем предварять. 14 октября в среду у нас праздник Покрова пресвятой Богородицы, такой праздник, по которому, по народным приметам, пытаются прогнозировать зиму, но это будет очень теплый день. Последние два года середина октября была очень теплой", - сказала Макарова.