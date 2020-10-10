https://ria.ru/20201010/pogoda-1579126493.html

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России

Понижение температуры до значений, характерных для середины октября, ожидает жителей центра Европейской России во второй половине следующей недели, сообщила РИА РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T00:11

2020-10-10T00:11

2020-10-10T01:22

россия

гидрометцентр

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Понижение температуры до значений, характерных для середины октября, ожидает жителей центра Европейской <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> во второй половине следующей недели, сообщила РИА Новости главный специалист <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_marina-makarova/" target="_blank" data-auto="true">Марина Макарова</a>.По словам синоптика, до начала следующей недели благодаря антициклону в центре Европейской России сохранится теплая погода. Она уточнила, что в столичном регионе превышение температуры над нормой на пять градусов сохранится до середины следующей недели."По предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели произойдет устойчивое понижение температуры до нормальных значений. В пятницу пока 10-15 градусов прогнозируем, а в выходные еще более прохладно может быть", - заключила синоптик.

https://ria.ru/20200928/pogoda-1577867203.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гидрометцентр, общество