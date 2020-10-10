В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:11 10.10.2020 (обновлено: 01:22 10.10.2020)
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Понижение температуры до значений, характерных для середины октября, ожидает жителей центра Европейской России во второй половине следующей недели, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
По словам синоптика, до начала следующей недели благодаря антициклону в центре Европейской России сохранится теплая погода.
"Антициклон будет смещаться в юго-восточном направлении и постепенно в северных и в западных районах Европейской части все большее влияние будут приобретать циклоны и их атмосферные фронты. Это уже сейчас прослеживается, но постепенно станет более устойчивым процессом", - сказала Макарова.
Она уточнила, что в столичном регионе превышение температуры над нормой на пять градусов сохранится до середины следующей недели.
"По предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели произойдет устойчивое понижение температуры до нормальных значений. В пятницу пока 10-15 градусов прогнозируем, а в выходные еще более прохладно может быть", - заключила синоптик.
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