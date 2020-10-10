https://ria.ru/20201010/plate-1579164711.html
Звезду “Универа” раскритиковали в Сети за слишком “открытое” платье
Актриса театра и кино Мария Кожевникова продемонстрировала в Instagram свои фото с закрытия Московского Международного Кинофестиваля и была раскритикована... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T12:59
2020-10-10T12:59
2020-10-10T12:59
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мария кожевникова
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Актриса театра и кино <a href="http://ria.ru/person_Marija_Kozhevnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Кожевникова</a> продемонстрировала в<a href="http://instagram.com/mkozhevnikova/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram</a> свои фото с закрытия Московского Международного Кинофестиваля и была раскритикована фанатами. Они посчитали наряд звезды слишком откровенным.На размещенных снимках Кожевникова позирует в черном бархатном платье с глубоким декольте и с высоким разрезом. “Да, немного дерзкое платье для многодетной мамы, хотя, мне кажется, количество детей - это еще пару козырей в моем кармане! Не так ли?!” - спросила она у фолловеров.Некоторые подписчики не оценили образ звезды.“Мария, как же вас муж отпустил в таком платье?”, “Слишком откровенно”, “Платье не очень”, “Вот теперь я отписываюсь”, “Вырез нехороший!”, “Слишком дерзкое! Чем больше женщина прикрыта, тем больше тайны! Во всем нужна мера”, “Не подходит для многодетной матери”, - написали они.Нашлись и те, кто восхитился внешним видом актрисы и похвалил ее фигуру.Мария Кожевникова известна роль Аллочки в сериале “Универ”. Также снималась в фильмах “Собибор”, “Батальон” и “Слуга государев”.
https://ria.ru/20200924/korset-1577726444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, мария кожевникова
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Актриса театра и кино Мария Кожевникова
продемонстрировала в Instagram
свои фото с закрытия Московского Международного Кинофестиваля и была раскритикована фанатами. Они посчитали наряд звезды слишком откровенным.
На размещенных снимках Кожевникова позирует в черном бархатном платье с глубоким декольте и с высоким разрезом. “Да, немного дерзкое платье для многодетной мамы, хотя, мне кажется, количество детей - это еще пару козырей в моем кармане! Не так ли?!” - спросила она у фолловеров.
Некоторые подписчики не оценили образ звезды.
“Мария, как же вас муж отпустил в таком платье?”, “Слишком откровенно”, “Платье не очень”, “Вот теперь я отписываюсь”, “Вырез нехороший!”, “Слишком дерзкое! Чем больше женщина прикрыта, тем больше тайны! Во всем нужна мера”, “Не подходит для многодетной матери”, - написали они.
Нашлись и те, кто восхитился внешним видом актрисы и похвалил ее фигуру.
Мария Кожевникова известна роль Аллочки в сериале “Универ”. Также снималась в фильмах “Собибор”, “Батальон” и “Слуга государев”.