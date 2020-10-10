https://ria.ru/20201010/perepis-1579160561.html

Глава Росстата рассказал о первой переписи населения в новом формате

Окончательные итоги Всероссийской переписи населения подведут через год после ее проведения, сообщил журналистам руководитель Росстата Павел Малков. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T12:23

2020-10-10T12:23

2020-10-10T13:45

павел малков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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<strong>СОЧИ, 10 окт — РИА Новости.</strong> Окончательные итоги Всероссийской переписи населения подведут через год после ее проведения, сообщил журналистам руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> <a href="http://ria.ru/person_pavel-malkov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Малков</a>.Основной этап мероприятия перенесли с октября 2020-го на апрель 2021 года. Однако в труднодоступных районах Тюменской, Томской областей, Ямало-Ненецкой автономии и Красноярского края первый этап переписи уже начался. Предстоящая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате. Он подразумевает, что любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.

https://ria.ru/20201006/produkty-1578507342.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество