Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201010/pensiya-1579135070.html
Минтруд занимается вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам
В Министерстве труда и социального развития прорабатываются все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Об этом сообщает... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T05:56
2020-10-10T09:38
госдума рф
единая россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d9f8ec0144a483f36d75a2e44c433fb2.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В Министерстве труда и социального развития прорабатываются все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на пресс-службу ведомства.В Минтруде отметили, что решением вопроса занимаются "все заинтересованные стороны".Ранее первый зампред фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a> сообщил РИА Новости, что единороссы давно направили правительству свои предложения по возврату индексации пенсий работающим пенсионерам, решение будет приниматься совместно с кабмином исходя из финансовых возможностей бюджета.Проработать вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости ранее поручил правительству президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Пенсии работающих пенсионеров не индексируются начиная с 2016 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда.
https://ria.ru/20200930/pensiya-1577976566.html
работающие пенсионеры, работают не от того, что им это хочется, а для того, чтобы выжить. с пенсией в 14000, выжить... история повторяется и те кто сейчас в правительстве прекрасно знают историю... пусть они задумаются, где те кто правил Россией до революции, а ведь они тоже думали, что будут на века и терзали народ... увы, сами сгинули, внуки, правнуки.... все ушли в забытье. есть над чем подумать.
57
сколько дармоедов пасутся на пенсионных делах... разогнать всех и на лесоповал
55
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_8:0:2739:2048_1400x0_80_0_0_5321a9f981388c456e55ccc8f5ba26e8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, единая россия, владимир путин, общество

Минтруд занимается вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам

05:56 10.10.2020 (обновлено: 09:38 10.10.2020)
 
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Министерстве труда и социального развития прорабатываются все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минтруде отметили, что решением вопроса занимаются "все заинтересованные стороны".
Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев сообщил РИА Новости, что единороссы давно направили правительству свои предложения по возврату индексации пенсий работающим пенсионерам, решение будет приниматься совместно с кабмином исходя из финансовых возможностей бюджета.
Проработать вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости ранее поручил правительству президент России Владимир Путин.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются начиная с 2016 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 07:19
Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии
 
Обсудить16
Госдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния