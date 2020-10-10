https://ria.ru/20201010/pensiya-1579135070.html
Минтруд занимается вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам
В Министерстве труда и социального развития прорабатываются все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Об этом сообщает... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T05:56
2020-10-10T05:56
2020-10-10T09:38
госдума рф
единая россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В Министерстве труда и социального развития прорабатываются все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на пресс-службу ведомства.В Минтруде отметили, что решением вопроса занимаются "все заинтересованные стороны".Ранее первый зампред фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a> сообщил РИА Новости, что единороссы давно направили правительству свои предложения по возврату индексации пенсий работающим пенсионерам, решение будет приниматься совместно с кабмином исходя из финансовых возможностей бюджета.Проработать вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости ранее поручил правительству президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Пенсии работающих пенсионеров не индексируются начиная с 2016 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда.
https://ria.ru/20200930/pensiya-1577976566.html
Руслан Беставашвили
работающие пенсионеры, работают не от того, что им это хочется, а для того, чтобы выжить. с пенсией в 14000, выжить... история повторяется и те кто сейчас в правительстве прекрасно знают историю... пусть они задумаются, где те кто правил Россией до революции, а ведь они тоже думали, что будут на века и терзали народ... увы, сами сгинули, внуки, правнуки.... все ушли в забытье. есть над чем подумать.
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Валерий Носуля
сколько дармоедов пасутся на пенсионных делах... разогнать всех и на лесоповал
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, единая россия, владимир путин, общество