https://ria.ru/20201010/pelageya-1579191596.html

Фотография похудевшей Пелагеи вызвала бурную реакцию фанатов

Певица Пелагея поделилась в Instagram новой фотографией со съемок концерта и вызвала восторг у поклонников. Они отметили, что звезда выглядит прекрасно. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:36

2020-10-10T16:36

2020-10-10T20:25

шоубиз

пелагея

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156297/94/1562979450_0:0:2266:1274_1400x0_80_0_0_5cfb9173c5f207eaf51aededa9a434a5.jpg

<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Pelageja_Efimovich/" target="_blank" data-auto="true">Пелагея</a> поделилась в Instagram новой фотографией со съемок концерта и вызвала восторг у поклонников. Они отметили, что звезда выглядит прекрасно.На снимке 34-летняя исполнительница позирует в черном платье в цветочек и в народном головном уборе. Образ Пелагеи дополнили гладко зачесанные назад волосы и яркий макияж. Подписчики оставили под фото множество хвалебных комментариев, обращая внимание на то, что звезда с каждым днем только хорошеет. “Пелагея, Вы такая замечательно естественная, искренняя!” - написала tnovikova071.“Невероятная красота”, - поделилась мнением juliana_kirichenko_model.“Достояние России и русской красоты!!!” - сообщила vika_77_.“Бесконечное восхищение. Потрясающая”, - прокомментировала natali_kolmo23.“Само очарование”, - добавила universepolya.Ранее фолловеры певицы отмечали, что после развода с Иваном Телегиным она расцвела и постройнела. Напомним, что пара рассталась после трех лет брака в 2019 году.

https://ria.ru/20201004/pelageya-1578180909.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пелагея, общество