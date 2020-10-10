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Шоубиз
https://ria.ru/20201010/pelageya-1579191596.html
Фотография похудевшей Пелагеи вызвала бурную реакцию фанатов
Певица Пелагея поделилась в Instagram новой фотографией со съемок концерта и вызвала восторг у поклонников. Они отметили, что звезда выглядит прекрасно. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:36
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шоубиз
пелагея
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Pelageja_Efimovich/" target="_blank" data-auto="true">Пелагея</a> поделилась в Instagram новой фотографией со съемок концерта и вызвала восторг у поклонников. Они отметили, что звезда выглядит прекрасно.На снимке 34-летняя исполнительница позирует в черном платье в цветочек и в народном головном уборе. Образ Пелагеи дополнили гладко зачесанные назад волосы и яркий макияж. Подписчики оставили под фото множество хвалебных комментариев, обращая внимание на то, что звезда с каждым днем только хорошеет. “Пелагея, Вы такая замечательно естественная, искренняя!” - написала tnovikova071.“Невероятная красота”, - поделилась мнением juliana_kirichenko_model.“Достояние России и русской красоты!!!” - сообщила vika_77_.“Бесконечное восхищение. Потрясающая”, - прокомментировала natali_kolmo23.“Само очарование”, - добавила universepolya.Ранее фолловеры певицы отмечали, что после развода с Иваном Телегиным она расцвела и постройнела. Напомним, что пара рассталась после трех лет брака в 2019 году.
https://ria.ru/20201004/pelageya-1578180909.html
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пелагея, общество

Фотография похудевшей Пелагеи вызвала бурную реакцию фанатов

16:36 10.10.2020 (обновлено: 20:25 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Певица Пелагея поделилась в Instagram новой фотографией со съемок концерта и вызвала восторг у поклонников. Они отметили, что звезда выглядит прекрасно.
На снимке 34-летняя исполнительница позирует в черном платье в цветочек и в народном головном уборе. Образ Пелагеи дополнили гладко зачесанные назад волосы и яркий макияж.
Подписчики оставили под фото множество хвалебных комментариев, обращая внимание на то, что звезда с каждым днем только хорошеет.
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Пелагея на съёмках большого праздничного Концерта, эфир в воскресенье, в 15.55, на 1 Канале. Впервые - к нашей версии песни «ЛЮБО!» присоединился Московский Казачий Хор. Отличные ребята! Зайдите, послушайте их @moscow_cossack_choir @azizatv -спасибо за видео! #пелагея #pelageya #пелагеяханова #пелагеятелегина #пелагеясергеевна #пелагеявернулась #пелагеямыстобой #хитыпелагеи #azizatv #1canal #1канал

Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)

“Пелагея, Вы такая замечательно естественная, искренняя!” - написала tnovikova071.
“Невероятная красота”, - поделилась мнением juliana_kirichenko_model.
“Достояние России и русской красоты!!!” - сообщила vika_77_.
“Бесконечное восхищение. Потрясающая”, - прокомментировала natali_kolmo23.
“Само очарование”, - добавила universepolya.
Ранее фолловеры певицы отмечали, что после развода с Иваном Телегиным она расцвела и постройнела. Напомним, что пара рассталась после трех лет брака в 2019 году.
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 14:35Шоубиз
“Расцвела после развода”: внешность Пелагеи вызвала восторг у фанатов
 
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ШоубизПелагеяОбщество
 
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