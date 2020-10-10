https://ria.ru/20201010/pelageya-1579191596.html
Фотография похудевшей Пелагеи вызвала бурную реакцию фанатов
Певица Пелагея поделилась в Instagram новой фотографией со съемок концерта и вызвала восторг у поклонников. Они отметили, что звезда выглядит прекрасно. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:36
2020-10-10T16:36
2020-10-10T20:25
шоубиз
пелагея
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Pelageja_Efimovich/" target="_blank" data-auto="true">Пелагея</a> поделилась в Instagram новой фотографией со съемок концерта и вызвала восторг у поклонников. Они отметили, что звезда выглядит прекрасно.На снимке 34-летняя исполнительница позирует в черном платье в цветочек и в народном головном уборе. Образ Пелагеи дополнили гладко зачесанные назад волосы и яркий макияж. Подписчики оставили под фото множество хвалебных комментариев, обращая внимание на то, что звезда с каждым днем только хорошеет. “Пелагея, Вы такая замечательно естественная, искренняя!” - написала tnovikova071.“Невероятная красота”, - поделилась мнением juliana_kirichenko_model.“Достояние России и русской красоты!!!” - сообщила vika_77_.“Бесконечное восхищение. Потрясающая”, - прокомментировала natali_kolmo23.“Само очарование”, - добавила universepolya.Ранее фолловеры певицы отмечали, что после развода с Иваном Телегиным она расцвела и постройнела. Напомним, что пара рассталась после трех лет брака в 2019 году.
https://ria.ru/20201004/pelageya-1578180909.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пелагея, общество
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Певица Пелагея
поделилась в Instagram новой фотографией со съемок концерта и вызвала восторг у поклонников. Они отметили, что звезда выглядит прекрасно.
На снимке 34-летняя исполнительница позирует в черном платье в цветочек и в народном головном уборе. Образ Пелагеи дополнили гладко зачесанные назад волосы и яркий макияж.
Подписчики оставили под фото множество хвалебных комментариев, обращая внимание на то, что звезда с каждым днем только хорошеет.
“Пелагея, Вы такая замечательно естественная, искренняя!” - написала tnovikova071.
“Невероятная красота”, - поделилась мнением juliana_kirichenko_model.
“Достояние России и русской красоты!!!” - сообщила vika_77_.
“Бесконечное восхищение. Потрясающая”, - прокомментировала natali_kolmo23.
“Само очарование”, - добавила universepolya.
Ранее фолловеры певицы отмечали, что после развода с Иваном Телегиным она расцвела и постройнела. Напомним, что пара рассталась после трех лет брака в 2019 году.