https://ria.ru/20201010/patriarkh-1579179598.html

Митрополит Иларион рассказал о результатах теста патриарха на COVID-19

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл сдал тест на коронавирус, результат отрицательный, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:54

2020-10-10T14:54

2020-10-10T14:57

митрополит волоколамский иларион

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>Патриарх Московский и вся Руси Кирилл сдал тест на коронавирус, результат отрицательный, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> митрополит Волоколамский Иларион."<a href="http://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank" data-auto="true">Патриарх Кирилл</a> чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале <a href="https://vera.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.По его словам, патриарх Кирилл вынужден выдержать 14-дневный карантин, так как "правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может". "Для нас самое важное сейчас - сохранить жизнь людей, предотвратить распространение коронавируса среди верующих", - подчеркнул иерарх.Ранее в четверг 73-летний патриарх Кирилл рассказал, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, запланированный на 8 октября - в день памяти преподобного <a href="http://ria.ru/person_Sergijj_Radonezhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Сергия Радонежского</a>. Позже председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a> сообщил, что патриарх находится "в добром здравии и продолжает работать в дистанционном режиме".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/pandemiya-1578900114.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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