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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201010/patriarkh-1579179598.html
Митрополит Иларион рассказал о результатах теста патриарха на COVID-19
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл сдал тест на коронавирус, результат отрицательный, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T14:54
2020-10-10T14:57
митрополит волоколамский иларион
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>Патриарх Московский и вся Руси Кирилл сдал тест на коронавирус, результат отрицательный, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> митрополит Волоколамский Иларион."<a href="http://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank" data-auto="true">Патриарх Кирилл</a> чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале <a href="https://vera.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.По его словам, патриарх Кирилл вынужден выдержать 14-дневный карантин, так как "правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может". "Для нас самое важное сейчас - сохранить жизнь людей, предотвратить распространение коронавируса среди верующих", - подчеркнул иерарх.Ранее в четверг 73-летний патриарх Кирилл рассказал, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, запланированный на 8 октября - в день памяти преподобного <a href="http://ria.ru/person_Sergijj_Radonezhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Сергия Радонежского</a>. Позже председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a> сообщил, что патриарх находится "в добром здравии и продолжает работать в дистанционном режиме".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/pandemiya-1578900114.html
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Новости
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РИА Новости
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митрополит волоколамский иларион, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество

Митрополит Иларион рассказал о результатах теста патриарха на COVID-19

14:54 10.10.2020 (обновлено: 14:57 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл сдал тест на коронавирус, результат отрицательный, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Патриарх Кирилл чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 18:30Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл назвал пандемию "последним звонком" для человечества
По его словам, патриарх Кирилл вынужден выдержать 14-дневный карантин, так как "правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может". "Для нас самое важное сейчас - сохранить жизнь людей, предотвратить распространение коронавируса среди верующих", - подчеркнул иерарх.
Ранее в четверг 73-летний патриарх Кирилл рассказал, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, запланированный на 8 октября - в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Позже председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что патриарх находится "в добром здравии и продолжает работать в дистанционном режиме".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
 
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