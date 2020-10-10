https://ria.ru/20201010/pandemiya-1579178533.html

Россиянам разъяснили правила поведения в офисе при пандемии

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко в интервью радио "Говорит Москва" дал рекомендации по... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:48

2020-10-10T14:48

2020-10-10T16:28

александр бутенко

нии им. гамалеи

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко в интервью радио <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank">"Говорит Москва"</a> дал рекомендации по правилам поведения на рабочем месте во время эпидемии коронавируса.Специалист призвал проявлять бдительность и избегать контактов с чихающими или кашляющими людьми.Ученый также разрешил не находиться в маске в небольших сформированных коллективах по пять-десять человек, но если в офис постоянно приходят посторонние, то ношение средств индивидуальной защиты обязательно.Число новых случаев COVID-19 в России второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656 заразившихся): за сутки заболели еще 12 846 человек. Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 285 084 случая заражения, 22 594 человека скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/koronavirus-1579142286.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бутенко , нии им. гамалеи, общество