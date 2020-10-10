Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201010/pandemiya-1579178533.html
Россиянам разъяснили правила поведения в офисе при пандемии
Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко в интервью радио "Говорит Москва" дал рекомендации по... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T14:48
2020-10-10T16:28
александр бутенко
нии им. гамалеи
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571956988_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fdbbf0060df95e0d6f4f72fadf92b73e.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко в интервью радио <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank">"Говорит Москва"</a> дал рекомендации по правилам поведения на рабочем месте во время эпидемии коронавируса.Специалист призвал проявлять бдительность и избегать контактов с чихающими или кашляющими людьми.Ученый также разрешил не находиться в маске в небольших сформированных коллективах по пять-десять человек, но если в офис постоянно приходят посторонние, то ношение средств индивидуальной защиты обязательно.Число новых случаев COVID-19 в России второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656 заразившихся): за сутки заболели еще 12 846 человек. Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 285 084 случая заражения, 22 594 человека скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/koronavirus-1579142286.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571956988_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b21591080d3925a8f3ec7fe1911936b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бутенко , нии им. гамалеи, общество

Россиянам разъяснили правила поведения в офисе при пандемии

14:48 10.10.2020 (обновлено: 16:28 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница в многофункциональном центре "Мои документы" в Москве
Посетительница в многофункциональном центре Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко в интервью радио "Говорит Москва" дал рекомендации по правилам поведения на рабочем месте во время эпидемии коронавируса.
Специалист призвал проявлять бдительность и избегать контактов с чихающими или кашляющими людьми.
"Нужно внимательно относиться к окружающим людям и к себе. Обычно уборщицы дезинфицируют рабочие места, однако было бы правильным и самим сотрудникам подготавливать свое рабочее место", — подчеркнул Бутенко.
Ученый также разрешил не находиться в маске в небольших сформированных коллективах по пять-десять человек, но если в офис постоянно приходят посторонние, то ношение средств индивидуальной защиты обязательно.
Пассажиры заходят в вагон поезда нового поколения Москва-2020 на станции Проспект мира Кольцевой линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 09:35
В Центре Гамалеи разъяснили, стоит ли снимать маску после вакцинации
Число новых случаев COVID-19 в России второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656 заразившихся): за сутки заболели еще 12 846 человек. Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 285 084 случая заражения, 22 594 человека скончались.
 
Обсудить1
Александр БутенкоНИИ им. ГамалеиОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния