Россиянам разъяснили правила поведения в офисе при пандемии
14:48 10.10.2020 (обновлено: 16:28 10.10.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница в многофункциональном центре "Мои документы" в Москве
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко в интервью радио "Говорит Москва" дал рекомендации по правилам поведения на рабочем месте во время эпидемии коронавируса.
Специалист призвал проявлять бдительность и избегать контактов с чихающими или кашляющими людьми.
"Нужно внимательно относиться к окружающим людям и к себе. Обычно уборщицы дезинфицируют рабочие места, однако было бы правильным и самим сотрудникам подготавливать свое рабочее место", — подчеркнул Бутенко.
Ученый также разрешил не находиться в маске в небольших сформированных коллективах по пять-десять человек, но если в офис постоянно приходят посторонние, то ношение средств индивидуальной защиты обязательно.
Число новых случаев COVID-19 в России второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656 заразившихся): за сутки заболели еще 12 846 человек. Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 285 084 случая заражения, 22 594 человека скончались.