https://ria.ru/20201010/ozvuchka-1579169323.html

Стало известно, кто озвучит Зайца в новых сериях "Ну, погоди!"

Российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев станет голосом Зайца в перезапуске мультфильма "Ну, погоди!", сообщила пресс-служба киностудии... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:42

2020-10-10T13:42

2020-10-10T15:23

культура

ну, погоди!

союзмультфильм

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев станет голосом Зайца в перезапуске мультфильма "Ну, погоди!", сообщила пресс-служба киностудии "<a href="http://ria.ru/organization_Sojuzmultfilm/" target="_blank" data-auto="true">Союзмультфильм</a>"."Заяц в нашем мультфильме — не менее колоритный персонаж, чем Волк: по своему образу он современная версия "мальчика-хорошиста": занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию наперед и тем самым обхитрить Волка. И мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения — Дмитрия Хрусталева; на наш взгляд, это очень гармоничный тандем", — рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.Отмечается, что шоумен уже приступил к работе над ролью и озвучил первые серии мультфильма.Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал станет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент ожидается выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала — дети шести-восьми лет.Премьера первых серий запланирована на новогодние праздники и пройдет на курорте "Роза Хутор".

https://ria.ru/20200630/1573656336.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ну, погоди!, союзмультфильм