https://ria.ru/20201010/otstavka-1579183323.html
Спикер парламента Киргизии подал в отставку
Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:23
2020-10-10T15:23
2020-10-10T15:28
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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку, передает корреспондент РИА Новости."Я благодарю всех вас за оказанное мне доверие, но я решил уйти в отставку", - заявил он на заседании парламента.Как отметил Абдылдаев, теперь обязанности спикера перешли к вице-спикеру Мирлану Бакирову.
https://ria.ru/20201010/atambaev-1579173218.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бишкек, киргизия, в мире