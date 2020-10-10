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Спикер парламента Киргизии подал в отставку
Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:23
2020-10-10T15:28
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку, передает корреспондент РИА Новости."Я благодарю всех вас за оказанное мне доверие, но я решил уйти в отставку", - заявил он на заседании парламента.Как отметил Абдылдаев, теперь обязанности спикера перешли к вице-спикеру Мирлану Бакирову.
https://ria.ru/20201010/atambaev-1579173218.html
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бишкек, киргизия, в мире

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

15:23 10.10.2020 (обновлено: 15:28 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкCпикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев
Cпикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости. Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
"Я благодарю всех вас за оказанное мне доверие, но я решил уйти в отставку", - заявил он на заседании парламента.
Как отметил Абдылдаев, теперь обязанности спикера перешли к вице-спикеру Мирлану Бакирову.
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