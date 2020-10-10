https://ria.ru/20201010/otstavka-1579183323.html

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:23

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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку, передает корреспондент РИА Новости."Я благодарю всех вас за оказанное мне доверие, но я решил уйти в отставку", - заявил он на заседании парламента.Как отметил Абдылдаев, теперь обязанности спикера перешли к вице-спикеру Мирлану Бакирову.

https://ria.ru/20201010/atambaev-1579173218.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире