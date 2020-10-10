https://ria.ru/20201010/otpusk-1579065450.html

Российские туристы рассказали, как готовятся к отпуску

Эксперты сервиса планирования путешествий провели опрос и выяснили, как россияне готовятся к отпуску, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:22

2020-10-10T15:22

2020-10-10T15:22

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>Эксперты сервиса планирования путешествий провели опрос и выяснили, как россияне готовятся к отпуску, сообщает OneTwoTrip.30 процентов опрошенных туристов всегда делают это заранее, 40 процентов — стараются так поступать, еще девять процентов — тщательно продумывают только долгие поездки. Чуть более 20 процентов респондентов предпочитают ездить куда-то без подготовки. Они объясняют это в основном тем, что в путешествии им нравится спонтанность (так ответил 41 процент) и свобода действий (30 процентов). Еще 22 процентам опрошенных не удается заранее подготовиться к отдыху из-за большой загруженности на работе, а семь процентов просто не любят ничего планировать.Во время подготовки туристы чаще всего заранее изучают информацию о городе, в который едут (66 процентов), покупают билеты на поезда или самолеты (63 процента) и бронируют отели (60 процентов). Около трети респондентов составляют подробный план путешествия, а каждый десятый — покупает билеты в музеи.Кроме того, 29 процентов путешественников перед отпуском обязательно завершают все рабочие дела и передают задачи коллегам. Многие также ответили, что уделяют больше времени себе и своему внешнему виду: четверть респондентов готовы обновить гардероб или сменить имидж, а 13 процентов россиян перед отпуском приводят себя в желаемую физическую форму.

https://ria.ru/20201008/otpusk-1578887924.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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