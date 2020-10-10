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Сбрасывавшее отходы у берегов Камчатки судно нашли с помощью спутника
Спутниковые снимки помогли обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T12:36
2020-10-10T14:41
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
новости - экология
камчатский край
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт — РИА Новости.</strong> Спутниковые снимки помогли обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября, сообщает пресс-служба краевого правительства.Отмечается, что причастность этого судна к ситуации на Халактырском пляже и других прибрежных территориях <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатки</a> маловероятна."Единая система мониторинга экологической обстановки сейчас прорабатывается. Это наш важнейший ответ на то экологическое происшествие, с которым мы столкнулись. Могу сказать, что уже сейчас мы отрабатываем ее отдельные компоненты", — приводит пресс-служба слова губернатора края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Солодова</a>.По его словам, "внимательный мониторинг космических снимков, дистанционное зондирование Земли дает первые результаты". "По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы", — сказал он.Это показывает, добавил губернатор, что имеющаяся система мониторинга позволяет добиваться ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства."Мы просто не умеем ею пользоваться. Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдет от ответственности", — добавил губернатор.Ранее Солодов выступил с инициативой о введении ежедневного мониторинга окружающей среды на федеральном уровне. Предложение было поддержано министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным Минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде определено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза.Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kamchatka-1578952433.html
https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578959324.html
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578803741.html
Если не умеете пользоваться системой мониторинга, то зачем её тогда создавать. Позор об этом писать и говорить 21 век на дворе, а вы всё по старинке.
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тема не раскрыта..много буковок...кто сбросил? КТО?
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камчатский край
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, новости - экология, камчатский край

Сбрасывавшее отходы у берегов Камчатки судно нашли с помощью спутника

12:36 10.10.2020 (обновлено: 14:41 10.10.2020)
 
© Фото : Роскосмос"Роскосмос" показал спутниковые снимки Камчатки, где произошло загрязнение побережья
Роскосмос показал спутниковые снимки Камчатки, где произошло загрязнение побережья - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : Роскосмос
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт — РИА Новости. Спутниковые снимки помогли обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что причастность этого судна к ситуации на Халактырском пляже и других прибрежных территориях Камчатки маловероятна.
"Единая система мониторинга экологической обстановки сейчас прорабатывается. Это наш важнейший ответ на то экологическое происшествие, с которым мы столкнулись. Могу сказать, что уже сейчас мы отрабатываем ее отдельные компоненты", — приводит пресс-служба слова губернатора края Владимира Солодова.
По его словам, "внимательный мониторинг космических снимков, дистанционное зондирование Земли дает первые результаты". "По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы", — сказал он.
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Это показывает, добавил губернатор, что имеющаяся система мониторинга позволяет добиваться ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства.
"Мы просто не умеем ею пользоваться. Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдет от ответственности", — добавил губернатор.
Ранее Солодов выступил с инициативой о введении ежедневного мониторинга окружающей среды на федеральном уровне. Предложение было поддержано министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.
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История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным Минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде определено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза.
Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовНовости - ЭкологияКамчатский край
 
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