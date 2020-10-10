https://ria.ru/20201010/otkhody-1579162007.html

Сбрасывавшее отходы у берегов Камчатки судно нашли с помощью спутника

Спутниковые снимки помогли обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T12:36

2020-10-10T12:36

2020-10-10T14:41

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

новости - экология

камчатский край

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт — РИА Новости.</strong> Спутниковые снимки помогли обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября, сообщает пресс-служба краевого правительства.Отмечается, что причастность этого судна к ситуации на Халактырском пляже и других прибрежных территориях <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатки</a> маловероятна."Единая система мониторинга экологической обстановки сейчас прорабатывается. Это наш важнейший ответ на то экологическое происшествие, с которым мы столкнулись. Могу сказать, что уже сейчас мы отрабатываем ее отдельные компоненты", — приводит пресс-служба слова губернатора края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Солодова</a>.По его словам, "внимательный мониторинг космических снимков, дистанционное зондирование Земли дает первые результаты". "По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы", — сказал он.Это показывает, добавил губернатор, что имеющаяся система мониторинга позволяет добиваться ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства."Мы просто не умеем ею пользоваться. Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдет от ответственности", — добавил губернатор.Ранее Солодов выступил с инициативой о введении ежедневного мониторинга окружающей среды на федеральном уровне. Предложение было поддержано министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным Минприроды региона, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде определено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза.Взято множество проб, чтобы исследовать состояние берега Камчатки и выяснить причины загрязнения. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kamchatka-1578952433.html

https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578959324.html

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578803741.html

Александр Жуть Если не умеете пользоваться системой мониторинга, то зачем её тогда создавать. Позор об этом писать и говорить 21 век на дворе, а вы всё по старинке. 270

Alex А тема не раскрыта..много буковок...кто сбросил? КТО? 156

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, новости - экология, камчатский край