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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/nemeryuk-1579225814.html
Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Руководитель столичного департамента торговли и услуг, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил радиостанции Business РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T21:52
2020-10-10T21:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
алексей немерюк
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Руководитель столичного департамента торговли и услуг, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank">Алексей Немерюк</a> сообщил радиостанции <a href="https://www.bfm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Business FM</a>, что переболел <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>.По его словам, он заразился коронавирусом давно и уже имеет антитела.Немерюк также подчеркнул, что в московской мэрии строго соблюдаются меры безопасности."Не пропускают без маски, без перчаток — очень жестко. И расстояние, само собой", — подчеркнул он.Ранее <a href="https://ria.ru/20201010/liksutov-1579209060.html" target="_blank">стало известно</a>, что коронавирус выявили у главы департамента транспорта <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> и заместителя мэра в столичном правительстве Максима Ликсутова. По его словам, он чувствует себя "нормально", продолжает работать, хотя и ушел на самоизоляцию. В России прирост заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. В Москве его выявили у 4105 пациентов.Всего в России зафиксировали более 1,2 миллиона больных COVID-19, из которых более миллиона человек выздоровело. Около 22 тысяч пациентов с коронавирусом скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579149329.html
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579223634.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, алексей немерюк, москва, общество

Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19

21:52 10.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк во время интервью "РИА Новости" в Москве
Министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк во время интервью РИА Новости в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Руководитель столичного департамента торговли и услуг, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил радиостанции Business FM, что переболел COVID-19.
По его словам, он заразился коронавирусом давно и уже имеет антитела.
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Немерюк также подчеркнул, что в московской мэрии строго соблюдаются меры безопасности.
"Не пропускают без маски, без перчаток — очень жестко. И расстояние, само собой", — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что коронавирус выявили у главы департамента транспорта Москвы и заместителя мэра в столичном правительстве Максима Ликсутова. По его словам, он чувствует себя "нормально", продолжает работать, хотя и ушел на самоизоляцию.
В России прирост заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. В Москве его выявили у 4105 пациентов.
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Всего в России зафиксировали более 1,2 миллиона больных COVID-19, из которых более миллиона человек выздоровело. Около 22 тысяч пациентов с коронавирусом скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАлексей НемерюкМоскваОбщество
 
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