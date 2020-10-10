https://ria.ru/20201010/nemeryuk-1579225814.html

Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19

Руководитель столичного департамента торговли и услуг, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил радиостанции Business РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T21:52

2020-10-10T21:52

2020-10-10T21:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

алексей немерюк

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Руководитель столичного департамента торговли и услуг, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank">Алексей Немерюк</a> сообщил радиостанции <a href="https://www.bfm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Business FM</a>, что переболел <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>.По его словам, он заразился коронавирусом давно и уже имеет антитела.Немерюк также подчеркнул, что в московской мэрии строго соблюдаются меры безопасности."Не пропускают без маски, без перчаток — очень жестко. И расстояние, само собой", — подчеркнул он.Ранее <a href="https://ria.ru/20201010/liksutov-1579209060.html" target="_blank">стало известно</a>, что коронавирус выявили у главы департамента транспорта <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> и заместителя мэра в столичном правительстве Максима Ликсутова. По его словам, он чувствует себя "нормально", продолжает работать, хотя и ушел на самоизоляцию. В России прирост заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. В Москве его выявили у 4105 пациентов.Всего в России зафиксировали более 1,2 миллиона больных COVID-19, из которых более миллиона человек выздоровело. Около 22 тысяч пациентов с коронавирусом скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579149329.html

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579223634.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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