https://ria.ru/20201010/liksutov-1579209060.html

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом

У руководителя департамента транспорта Москвы и заместителя мэра в столичном правительстве Максима Ликсутова выявили COVID-19. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T19:15

2020-10-10T19:15

2020-10-10T20:13

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максим ликсутов

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> У руководителя департамента транспорта <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и заместителя мэра в столичном правительстве Максима Ликсутова выявили COVID-19.Он также напомнил, насколько важно в период пандемии беречь себя и окружающих."Не забывайте носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте. Это очень и очень важно", — добавил заммэра.Пресс-секретарь Сергея Собянина заявил РИА Новости, что никакого специального тестирования сотрудников мэрии проводить не планируют.В России число новых заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. Москва лидирует по числу новых случаев: с 9 на 10 октября в столице выявили еще 4105 больных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html

Николай Васильевич Заразился Максим - да и ... с ним. 60

Leopold Kudasov А кто это? 37

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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