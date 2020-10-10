https://ria.ru/20201010/liksutov-1579209060.html
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом
У руководителя департамента транспорта Москвы и заместителя мэра в столичном правительстве Максима Ликсутова выявили COVID-19. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T19:15
2020-10-10T19:15
2020-10-10T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
максим ликсутов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150606/26/1506062697_0:11:3016:1708_1400x0_80_0_0_138817d889f4694aebd769c029ce33a6.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> У руководителя департамента транспорта <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и заместителя мэра в столичном правительстве Максима Ликсутова выявили COVID-19.Он также напомнил, насколько важно в период пандемии беречь себя и окружающих."Не забывайте носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте. Это очень и очень важно", — добавил заммэра.Пресс-секретарь Сергея Собянина заявил РИА Новости, что никакого специального тестирования сотрудников мэрии проводить не планируют.В России число новых заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. Москва лидирует по числу новых случаев: с 9 на 10 октября в столице выявили еще 4105 больных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html
Николай Васильевич
Заразился Максим - да и ... с ним.
60
Leopold Kudasov
А кто это?
37
27
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150606/26/1506062697_32:0:2763:2048_1400x0_80_0_0_76922fa3ff595383766d1b2f83bdd992.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, максим ликсутов , москва, общество