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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/liksutov-1579209060.html
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом
У руководителя департамента транспорта Москвы и заместителя мэра в столичном правительстве Максима Ликсутова выявили COVID-19. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T19:15
2020-10-10T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
максим ликсутов
москва
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> У руководителя департамента транспорта <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и заместителя мэра в столичном правительстве Максима Ликсутова выявили COVID-19.Он также напомнил, насколько важно в период пандемии беречь себя и окружающих."Не забывайте носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте. Это очень и очень важно", — добавил заммэра.Пресс-секретарь Сергея Собянина заявил РИА Новости, что никакого специального тестирования сотрудников мэрии проводить не планируют.В России число новых заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. Москва лидирует по числу новых случаев: с 9 на 10 октября в столице выявили еще 4105 больных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html
Заразился Максим - да и ... с ним.
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А кто это?
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, максим ликсутов , москва, общество

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом

19:15 10.10.2020 (обновлено: 20:13 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. У руководителя департамента транспорта Москвы и заместителя мэра в столичном правительстве Максима Ликсутова выявили COVID-19.

"Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые — надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома", — приводит слова Ликсутова Telegram-канал дептранса.

Он также напомнил, насколько важно в период пандемии беречь себя и окружающих.
"Не забывайте носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте. Это очень и очень важно", — добавил заммэра.
Пресс-секретарь Сергея Собянина заявил РИА Новости, что никакого специального тестирования сотрудников мэрии проводить не планируют.
В России число новых заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. Москва лидирует по числу новых случаев: с 9 на 10 октября в столице выявили еще 4105 больных.
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Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМаксим ЛиксутовМоскваОбщество
 
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