Названы продукты, "превращающие" жир в мышцы
15:18 10.10.2020 (обновлено: 15:59 10.10.2020)
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Авторы турецкого издания Sabah перечислили популярные "суперпродукты", которые помогают нарастить мышечную массу и поддерживают жировой баланс в организме.
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Наиболее эффективным дополнением к тренировкам могут стать:
—бананы. Их плоды питательны, но не стоит забывать, что в них большое количество сахара;
—лосось. Главный "помощник" для тех, кто совершенствует рельеф тела;
—творог. Одно из достоинств этого продукта — высокое содержание белка;
—ананас. Авторы статьи советуют употреблять его после тренировки, во время завтрака или между приемами пищи, так как в нем есть фермент бромелаин, расщепляющий белок. Ананас также уменьшает воспаление в мышцах после тренировок;
—овес. Этот злак обязателен к употреблению, так как богат клетчаткой, протеином, витаминами и минералами;
—рыбий жир. Он ускоряет метаболизм;
—сладкий картофель. Батат содержит витамины А и С, а также калий, рибофлавин, медь, пантотетическую и фолиевую кислоты;
—миндаль. Этот орех — важный источник белков и жиров. Миндаль содержит витамин Е и обладает антиоксидантными свойствами;
—шпинат. Благодаря фитоэкдистероидам он положительно влияет на рост мышц;
—шоколадное молоко. Авторы советуют пить его после занятий спортом, так как оно снимает усталость.
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