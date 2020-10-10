Названы продукты, "превращающие" жир в мышцы

— бананы. Их плоды питательны, но не стоит забывать, что в них большое количество сахара; . Их плоды питательны, но не стоит забывать, что в них большое количество сахара;

— лосось. Главный "помощник" для тех, кто совершенствует рельеф тела; . Главный "помощник" для тех, кто совершенствует рельеф тела;

— творог. Одно из достоинств этого продукта — высокое содержание белка; . Одно из достоинств этого продукта — высокое содержание белка;

— ананас. Авторы статьи советуют употреблять его после тренировки, во время завтрака или между приемами пищи, так как в нем есть фермент бромелаин, расщепляющий белок. Ананас также уменьшает воспаление в мышцах после тренировок; . Авторы статьи советуют употреблять его после тренировки, во время завтрака или между приемами пищи, так как в нем есть фермент бромелаин, расщепляющий белок. Ананас также уменьшает воспаление в мышцах после тренировок;

— овес. Этот злак обязателен к употреблению, так как богат клетчаткой, протеином, витаминами и минералами; . Этот злак обязателен к употреблению, так как богат клетчаткой, протеином, витаминами и минералами;

— рыбий жир. Он ускоряет метаболизм; . Он ускоряет метаболизм;

— сладкий картофель. Батат содержит витамины А и С, а также калий, рибофлавин, медь, пантотетическую и фолиевую кислоты; . Батат содержит витамины А и С, а также калий, рибофлавин, медь, пантотетическую и фолиевую кислоты;

— миндаль. Этот орех — важный источник белков и жиров. Миндаль содержит витамин Е и обладает антиоксидантными свойствами; . Этот орех — важный источник белков и жиров. Миндаль содержит витамин Е и обладает антиоксидантными свойствами;

— шпинат. Благодаря фитоэкдистероидам он положительно влияет на рост мышц; . Благодаря фитоэкдистероидам он положительно влияет на рост мышц;