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Названы продукты, "превращающие" жир в мышцы
Авторы турецкого издания Sabah перечислили популярные "суперпродукты", которые помогают нарастить мышечную массу и поддерживают жировой баланс в организме. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:18
2020-10-10T15:59
здоровый образ жизни (зож)
похудение
диеты
здоровье
здоровье - общество
еда
питание
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Авторы турецкого издания <a href="https://www.sabah.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sabah</a> перечислили популярные "суперпродукты", которые помогают нарастить мышечную массу и поддерживают жировой баланс в организме.Наиболее эффективным дополнением к тренировкам могут стать:<em><strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/photo/20201010/248143570_248261085.html" target="_blank">ИноСМИ &gt;&gt;</a></strong></em>
https://ria.ru/20201010/pokhudenie-1579142441.html
https://ria.ru/20200926/dieta-1577799497.html
В российском варианте этот список можно ограничить бананами и овсом.
77
Не в российском, а в твоем.
58
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
здоровый образ жизни (зож), похудение, диеты, здоровье, здоровье - общество, еда, питание, в мире

Названы продукты, "превращающие" жир в мышцы

15:18 10.10.2020 (обновлено: 15:59 10.10.2020)
 
© Depositphotos / belchonockБанан и шоколад
Банан и шоколад - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Depositphotos / belchonock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Авторы турецкого издания Sabah перечислили популярные "суперпродукты", которые помогают нарастить мышечную массу и поддерживают жировой баланс в организме.
Сантиметр на тарелке - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 09:28
Названы бесполезные методы похудения
Наиболее эффективным дополнением к тренировкам могут стать:
бананы. Их плоды питательны, но не стоит забывать, что в них большое количество сахара;
лосось. Главный "помощник" для тех, кто совершенствует рельеф тела;
творог. Одно из достоинств этого продукта — высокое содержание белка;
ананас. Авторы статьи советуют употреблять его после тренировки, во время завтрака или между приемами пищи, так как в нем есть фермент бромелаин, расщепляющий белок. Ананас также уменьшает воспаление в мышцах после тренировок;
овес. Этот злак обязателен к употреблению, так как богат клетчаткой, протеином, витаминами и минералами;
рыбий жир. Он ускоряет метаболизм;
сладкий картофель. Батат содержит витамины А и С, а также калий, рибофлавин, медь, пантотетическую и фолиевую кислоты;
миндаль. Этот орех — важный источник белков и жиров. Миндаль содержит витамин Е и обладает антиоксидантными свойствами;
шпинат. Благодаря фитоэкдистероидам он положительно влияет на рост мышц;
шоколадное молоко. Авторы советуют пить его после занятий спортом, так как оно снимает усталость.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Молоко в стаканах - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 02:00
Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
 
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ)похудениедиетыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоЕдаПитаниеВ мире
 
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