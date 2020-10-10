https://ria.ru/20201010/moskva-1579215242.html
В мэрии Москвы не будут проводить спецтестирования на коронавирус
Специального тестирования сотрудников столичной мэрии после подтверждения коронавируса у руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова проводиться не... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T20:04
2020-10-10T20:04
2020-10-10T20:13
гульнара пенькова
максим ликсутов
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Специального тестирования сотрудников столичной мэрии после подтверждения коронавируса у руководителя департамента транспорта <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максима Ликсутова</a> проводиться не будет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gulnara_Penkova/" target="_blank" data-auto="true">Гульнара Пенькова</a>.Ранее пресс-служба департамента транспорта сообщила, что Ликсутов получил положительный тест на коронавирус."Специальных тестирований не проводится. Конечно, те, кто продолжают выполнять свои обязанности, соблюдают предписанные санэпидтребования", - сказала Пенькова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579149576.html
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гульнара пенькова, максим ликсутов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество