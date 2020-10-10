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РИА Наука
https://ria.ru/20201010/mks-1579213039.html
Все сварочные швы на МКС заклеют скотчем
Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции "тщательно загерметизировать сварочные швы" скотчем, чтобы устранить... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T19:46
2020-10-10T19:46
риа наука
кристофер кэссиди
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> "тщательно загерметизировать сварочные швы" скотчем, чтобы устранить утечку воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Нужно тщательно загерметизировать все сварочные швы гермооболочки ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", где выявлена утечка воздуха - ред.), которые зелёным цветом у нас окрашены... скотчем по всей длине", - дал рекомендацию специалист центра российскому космонавту <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Вагнеру</a>.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20201007/mks-1578542280.html
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кристофер кэссиди, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин

Все сварочные швы на МКС заклеют скотчем

19:46 10.10.2020
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции "тщательно загерметизировать сварочные швы" скотчем, чтобы устранить утечку воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
"Нужно тщательно загерметизировать все сварочные швы гермооболочки ПрК (промежуточная камера модуля "Звезда", где выявлена утечка воздуха - ред.), которые зелёным цветом у нас окрашены... скотчем по всей длине", - дал рекомендацию специалист центра российскому космонавту Ивану Вагнеру.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
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Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
 
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РИА НаукаКристофер КэссидиЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнатолий Иванишин
 
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