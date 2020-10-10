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РИА Наука
https://ria.ru/20201010/mks-1579157941.html
Утечку воздуха на МКС не смогли устранить американским пластилином
Утечка воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции продолжается, несмотря на заделку некоторых возможных мест утечки американским... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T11:50
2020-10-10T15:49
риа наука
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Утечка воздуха в российском модуле "Звезда" на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> продолжается, несмотря на заделку некоторых возможных мест утечки американским пластилином, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.В пятницу российский космонавт Иван Вагнер с помощью американского пластилина залепил два возможных места утечки в промежуточной камере модуля "Звезда", после чего люк в отсек закрыли на ночь для контроля давления.В субботу утром Вагнер доложил специалисту подмосковного центра управления полетами, что давление в отсеке модуля "Звезда" опустилось до 634 миллиметров ртутного столба. При закрытии люка оно составляло 727 миллиметров, то есть за 12 часов давление в отсеке снизилось на 93 миллиметра (или примерно семь миллиметров в час).Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе —<strong> </strong>сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
https://ria.ru/20201010/mks-1579131845.html
«Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, моч... мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах». М. А. Булгаков «Собачье сердце».
17
Ну да... ПЛАСТЕЛИН не справился.... с утечкой после обработки "некоторых возможных мест утечки" ))) ПРОБЛЕМА В ПЛАСТИЛИНЕ или в невыясненном месте утечки???
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земля
РИА Новости
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земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Утечку воздуха на МКС не смогли устранить американским пластилином

11:50 10.10.2020 (обновлено: 15:49 10.10.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Утечка воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции продолжается, несмотря на заделку некоторых возможных мест утечки американским пластилином, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
В пятницу российский космонавт Иван Вагнер с помощью американского пластилина залепил два возможных места утечки в промежуточной камере модуля "Звезда", после чего люк в отсек закрыли на ночь для контроля давления.
В субботу утром Вагнер доложил специалисту подмосковного центра управления полетами, что давление в отсеке модуля "Звезда" опустилось до 634 миллиметров ртутного столба. При закрытии люка оно составляло 727 миллиметров, то есть за 12 часов давление в отсеке снизилось на 93 миллиметра (или примерно семь миллиметров в час).
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Скорость падения давления на МКС составляет миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
 
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РИА НаукаЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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