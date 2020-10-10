https://ria.ru/20201010/mks-1579131845.html

Космонавты на МКС останутся без новогодних подарков

"Роскосмос" перенес на следующий год два космических запуска — с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" и метеорологическим спутником "Арктика-М" — из-за проведения РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T03:03

2020-10-10T03:03

2020-10-10T15:10

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 10 октября — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" перенес на следующий год два космических запуска — с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" и метеорологическим спутником "Арктика-М" — из-за проведения дополнительных проверок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.Отправка "Прогресса МС-16" с грузами на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a>, в том числе с подарками для российских космонавтов к Новому году, планировалась на 11 декабря. Запуск первого метеорологического спутника "Арктика-М" намечался на 24 декабря. Оба старта предполагались с космодрома Байконур <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ракетами-носителями "Союз-2"</a>.По его словам, "точные даты запусков будут названы позднее".Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978-го осуществлены 167 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023-м году, еще трех спутников — в 2024-2025 годах.

https://ria.ru/20201009/utechka-1579084218.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос