https://ria.ru/20201010/minsk-1579220445.html

В Минске несколько человек задержали за участие в незаконных акциях

Несколько человек задержаны в субботу в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T20:59

2020-10-10T20:59

2020-10-10T20:59

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 окт – РИА Новости.</strong> Несколько человек задержаны в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> за участие в несанкционированных мероприятиях, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.В субботу некоторые Telegram-каналы призывали к участию в акции протеста – "женском демарше", чтобы поддержать находящихся под арестом в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными. В Минске крупных скоплений не было, участники акции - девушки с цветами - в основном прогуливались по проспекту Независимости."В целом ситуация была спокойная, но несколько человек были задержаны за участие в несанкционированных мероприятиях", - сказала Ганусевич.При этом она обратила внимание, что "милиция просит не вестись на провокации в Telegram-каналах и организовывать свой досуг, не собираясь в массовые группы".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579001122.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире