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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201010/minsk-1579220445.html
В Минске несколько человек задержали за участие в незаконных акциях
Несколько человек задержаны в субботу в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T20:59
2020-10-10T20:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 окт – РИА Новости.</strong> Несколько человек задержаны в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> за участие в несанкционированных мероприятиях, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.В субботу некоторые Telegram-каналы призывали к участию в акции протеста – "женском демарше", чтобы поддержать находящихся под арестом в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными. В Минске крупных скоплений не было, участники акции - девушки с цветами - в основном прогуливались по проспекту Независимости."В целом ситуация была спокойная, но несколько человек были задержаны за участие в несанкционированных мероприятиях", - сказала Ганусевич.При этом она обратила внимание, что "милиция просит не вестись на провокации в Telegram-каналах и организовывать свой досуг, не собираясь в массовые группы".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579001122.html
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минск
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске несколько человек задержали за участие в незаконных акциях

20:59 10.10.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоВо время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Несколько человек задержаны в субботу в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В субботу некоторые Telegram-каналы призывали к участию в акции протеста – "женском демарше", чтобы поддержать находящихся под арестом в Белоруссии граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными. В Минске крупных скоплений не было, участники акции - девушки с цветами - в основном прогуливались по проспекту Независимости.
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"В целом ситуация была спокойная, но несколько человек были задержаны за участие в несанкционированных мероприятиях", - сказала Ганусевич.
При этом она обратила внимание, что "милиция просит не вестись на провокации в Telegram-каналах и организовывать свой досуг, не собираясь в массовые группы".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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