В Минске несколько человек задержали за участие в незаконных акциях
© Sputnik / Виктор ТолочкоВо время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Несколько человек задержаны в субботу в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В субботу некоторые Telegram-каналы призывали к участию в акции протеста – "женском демарше", чтобы поддержать находящихся под арестом в Белоруссии граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными. В Минске крупных скоплений не было, участники акции - девушки с цветами - в основном прогуливались по проспекту Независимости.
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"В целом ситуация была спокойная, но несколько человек были задержаны за участие в несанкционированных мероприятиях", - сказала Ганусевич.
При этом она обратила внимание, что "милиция просит не вестись на провокации в Telegram-каналах и организовывать свой досуг, не собираясь в массовые группы".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Жители минской Степянки приветствовали водителей большим национальным флагом— charter97.org (@charter_97) October 10, 2020
Минск вышел на вечерние акции:https://t.co/QOIWVTvKNv pic.twitter.com/Jy6LHOLCM8