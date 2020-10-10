https://ria.ru/20201010/maslo-1579191488.html

Роскачество назвало лучшее растительное масло

Специалисты Роскачества определили лучшие сорта нерафинированного подсолнечного масла отечественного производства. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:36

2020-10-10T16:36

2020-10-10T17:26

роскачество

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Специалисты Роскачества <a href="https://rskrf.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">определили</a> лучшие сорта нерафинированного подсолнечного масла отечественного производства.Согласно результатам исследования, марки "Слобода" и "Дары Кубани" получили пять звезд, подтвердив право обладать российским Знаком качества. Их продукция вошла в категорию масел первого сорта.Между тем эксперты выяснили, что масло "Элва" не соответствует высшему сорту, поскольку количество фосфоросодержащих веществ в нем превышает норму.В продукции марки "Золотая семечка" данный показатель также не соответствует стандарту Роскачества ( 0,05% вместо 0,018%) — из-за этого бренд не получил Знака качества. При этом его продукция вошла в категорию масел первого сорта.

https://ria.ru/20201003/syr-1578140232.html

alexandr2403 Лучшее растительное масло - это оливковое 28

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество