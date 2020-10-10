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https://ria.ru/20201010/maslo-1579191488.html
Роскачество назвало лучшее растительное масло
Специалисты Роскачества определили лучшие сорта нерафинированного подсолнечного масла отечественного производства. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:36
2020-10-10T17:26
роскачество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Специалисты Роскачества <a href="https://rskrf.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">определили</a> лучшие сорта нерафинированного подсолнечного масла отечественного производства.Согласно результатам исследования, марки "Слобода" и "Дары Кубани" получили пять звезд, подтвердив право обладать российским Знаком качества. Их продукция вошла в категорию масел первого сорта.Между тем эксперты выяснили, что масло "Элва" не соответствует высшему сорту, поскольку количество фосфоросодержащих веществ в нем превышает норму.В продукции марки "Золотая семечка" данный показатель также не соответствует стандарту Роскачества ( 0,05% вместо 0,018%) — из-за этого бренд не получил Знака качества. При этом его продукция вошла в категорию масел первого сорта.
https://ria.ru/20201003/syr-1578140232.html
Лучшее растительное масло - это оливковое
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РИА Новости
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роскачество

Роскачество назвало лучшее растительное масло

16:36 10.10.2020 (обновлено: 17:26 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Специалисты Роскачества определили лучшие сорта нерафинированного подсолнечного масла отечественного производства.
Согласно результатам исследования, марки "Слобода" и "Дары Кубани" получили пять звезд, подтвердив право обладать российским Знаком качества. Их продукция вошла в категорию масел первого сорта.
Между тем эксперты выяснили, что масло "Элва" не соответствует высшему сорту, поскольку количество фосфоросодержащих веществ в нем превышает норму.
В продукции марки "Золотая семечка" данный показатель также не соответствует стандарту Роскачества ( 0,05% вместо 0,018%) — из-за этого бренд не получил Знака качества. При этом его продукция вошла в категорию масел первого сорта.
Производство плавленого сыра - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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Роскачество
 
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