Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201010/mank-1578994718.html
Вышел трейлер фильма Дэвида Финчера об авторе "Гражданина Кейна"
На YouTube-канале Netflix появился короткий трейлер нового фильма Дэвида Финчера "Манк" о знаменитом журналисте, критике и одном из сценаристов "Гражданина... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T02:17
2020-10-10T02:17
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
дэвид финчер
гэри олдман
аарон соркин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578991517_655:0:4296:2048_1400x0_80_0_0_368c1c6b1b3a38bd8e5197094deb08d7.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Netflix <a href="https://www.youtube.com/watch?v=J_NqUYwngr0&amp;feature=emb_title" target="_blank">появился</a> короткий трейлер нового фильма Дэвида Финчера "Манк" о знаменитом журналисте, критике и одном из сценаристов "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче.Ролик представляет собой чередование стильных черно-белых кадров. В описании картины говорится, что в ней представлен "Голливуд 30-х годов глазами злобного и много пьющего критика Германа Манкевича, который пытается завершить работу над сценарием "Гражданина Кейна" в соавторстве с Орсоном Уэллсом". Главную роль в ленте сыграл Гэри Олдман. В ней также снимались Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Чарльз Дэнс и другие актеры.Ожидается, что фильм может стать одним из претендентов на "Оскар" от Netflix, наряду с "Судом над чикагской семеркой" Аарона Соркина. Предыдущей полнометражной работой Финчера был триллер "Исчезнувшая" (2014). Премьера "Манка" запланирована на Netflix 4 декабря, а в ноябре он выйдет в ограниченный прокат в США.
https://ria.ru/20190711/1556414981.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578991517_1309:0:4040:2048_1400x0_80_0_0_4bbb2224df83828b4ef56add47ee8704.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix, дэвид финчер, гэри олдман, аарон соркин, сша

Вышел трейлер фильма Дэвида Финчера об авторе "Гражданина Кейна"

02:17 10.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился короткий трейлер нового фильма Дэвида Финчера "Манк" о знаменитом журналисте, критике и одном из сценаристов "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче.
Ролик представляет собой чередование стильных черно-белых кадров. В описании картины говорится, что в ней представлен "Голливуд 30-х годов глазами злобного и много пьющего критика Германа Манкевича, который пытается завершить работу над сценарием "Гражданина Кейна" в соавторстве с Орсоном Уэллсом".
Главную роль в ленте сыграл Гэри Олдман. В ней также снимались Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Чарльз Дэнс и другие актеры.
Ожидается, что фильм может стать одним из претендентов на "Оскар" от Netflix, наряду с "Судом над чикагской семеркой" Аарона Соркина.
Предыдущей полнометражной работой Финчера был триллер "Исчезнувшая" (2014).
Премьера "Манка" запланирована на Netflix 4 декабря, а в ноябре он выйдет в ограниченный прокат в США.
Режиссер Дэвид Финчер - РИА Новости, 1920, 11.07.2019
11 июля 2019, 12:47Культура
Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе "Гражданина Кейна"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixДэвид ФинчерГэри ОлдманАарон СоркинСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния