https://ria.ru/20201010/mank-1578994718.html
Вышел трейлер фильма Дэвида Финчера об авторе "Гражданина Кейна"
На YouTube-канале Netflix появился короткий трейлер нового фильма Дэвида Финчера "Манк" о знаменитом журналисте, критике и одном из сценаристов "Гражданина... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T02:17
2020-10-10T02:17
2020-10-10T02:17
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
дэвид финчер
гэри олдман
аарон соркин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578991517_655:0:4296:2048_1400x0_80_0_0_368c1c6b1b3a38bd8e5197094deb08d7.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Netflix <a href="https://www.youtube.com/watch?v=J_NqUYwngr0&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> короткий трейлер нового фильма Дэвида Финчера "Манк" о знаменитом журналисте, критике и одном из сценаристов "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче.Ролик представляет собой чередование стильных черно-белых кадров. В описании картины говорится, что в ней представлен "Голливуд 30-х годов глазами злобного и много пьющего критика Германа Манкевича, который пытается завершить работу над сценарием "Гражданина Кейна" в соавторстве с Орсоном Уэллсом". Главную роль в ленте сыграл Гэри Олдман. В ней также снимались Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Чарльз Дэнс и другие актеры.Ожидается, что фильм может стать одним из претендентов на "Оскар" от Netflix, наряду с "Судом над чикагской семеркой" Аарона Соркина. Предыдущей полнометражной работой Финчера был триллер "Исчезнувшая" (2014). Премьера "Манка" запланирована на Netflix 4 декабря, а в ноябре он выйдет в ограниченный прокат в США.
https://ria.ru/20190711/1556414981.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578991517_1309:0:4040:2048_1400x0_80_0_0_4bbb2224df83828b4ef56add47ee8704.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, дэвид финчер, гэри олдман, аарон соркин, сша
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости
. На YouTube-канале Netflix появился
короткий трейлер нового фильма Дэвида Финчера "Манк" о знаменитом журналисте, критике и одном из сценаристов "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче.
Ролик представляет собой чередование стильных черно-белых кадров. В описании картины говорится, что в ней представлен "Голливуд 30-х годов глазами злобного и много пьющего критика Германа Манкевича, который пытается завершить работу над сценарием "Гражданина Кейна" в соавторстве с Орсоном Уэллсом".
Главную роль в ленте сыграл Гэри Олдман. В ней также снимались Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Чарльз Дэнс и другие актеры.
Ожидается, что фильм может стать одним из претендентов на "Оскар" от Netflix, наряду с "Судом над чикагской семеркой" Аарона Соркина.
Предыдущей полнометражной работой Финчера был триллер "Исчезнувшая" (2014).
Премьера "Манка" запланирована на Netflix 4 декабря, а в ноябре он выйдет в ограниченный прокат в США.