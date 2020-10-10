https://ria.ru/20201010/mank-1578994718.html

Вышел трейлер фильма Дэвида Финчера об авторе "Гражданина Кейна"

На YouTube-канале Netflix появился короткий трейлер нового фильма Дэвида Финчера "Манк" о знаменитом журналисте, критике и одном из сценаристов "Гражданина... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T02:17

2020-10-10T02:17

2020-10-10T02:17

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кино и сериалы

новости культуры

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дэвид финчер

гэри олдман

аарон соркин

сша

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Netflix <a href="https://www.youtube.com/watch?v=J_NqUYwngr0&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> короткий трейлер нового фильма Дэвида Финчера "Манк" о знаменитом журналисте, критике и одном из сценаристов "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче.Ролик представляет собой чередование стильных черно-белых кадров. В описании картины говорится, что в ней представлен "Голливуд 30-х годов глазами злобного и много пьющего критика Германа Манкевича, который пытается завершить работу над сценарием "Гражданина Кейна" в соавторстве с Орсоном Уэллсом". Главную роль в ленте сыграл Гэри Олдман. В ней также снимались Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Чарльз Дэнс и другие актеры.Ожидается, что фильм может стать одним из претендентов на "Оскар" от Netflix, наряду с "Судом над чикагской семеркой" Аарона Соркина. Предыдущей полнометражной работой Финчера был триллер "Исчезнувшая" (2014). Премьера "Манка" запланирована на Netflix 4 декабря, а в ноябре он выйдет в ограниченный прокат в США.

https://ria.ru/20190711/1556414981.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, дэвид финчер, гэри олдман, аарон соркин, сша