https://ria.ru/20201010/makhachkala-1579197745.html

Число отравившихся в Махачкале детей достигло 46

Количество отравившихся детей в дагестанской столице Махачкале увеличилось до 46, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T17:39

2020-10-10T17:39

2020-10-10T17:47

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

махачкала

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Количество отравившихся детей в дагестанской столице <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a> увеличилось до 46, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.Накануне в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Расследованием причины вспышки острой кишечной инфекции занялись специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей."Еще четверо детей госпитализировали за ночь с признаками острой кишечной инфекции. Общее количество отравившихся достигло 46", – сказал собеседник агентства.Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что специалисты приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию. Отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, проб с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования.По предварительной информации, результаты исследования будут известны в воскресенье или понедельник.

https://ria.ru/20201009/otravlenie-1579043808.html

https://ria.ru/20201009/dagestan-1579001517.html

махачкала

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, происшествия