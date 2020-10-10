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https://ria.ru/20201010/makhachkala-1579197745.html
Число отравившихся в Махачкале детей достигло 46
Количество отравившихся детей в дагестанской столице Махачкале увеличилось до 46, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:39
2020-10-10T17:47
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
махачкала
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Количество отравившихся детей в дагестанской столице <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a> увеличилось до 46, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.Накануне в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Расследованием причины вспышки острой кишечной инфекции занялись специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей."Еще четверо детей госпитализировали за ночь с признаками острой кишечной инфекции. Общее количество отравившихся достигло 46", – сказал собеседник агентства.Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что специалисты приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию. Отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, проб с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования.По предварительной информации, результаты исследования будут известны в воскресенье или понедельник.
https://ria.ru/20201009/otravlenie-1579043808.html
https://ria.ru/20201009/dagestan-1579001517.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), махачкала, происшествия

Число отравившихся в Махачкале детей достигло 46

17:39 10.10.2020 (обновлено: 17:47 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на улице Москвы
Машина скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МАХАЧКАЛА, 10 окт – РИА Новости. Количество отравившихся детей в дагестанской столице Махачкале увеличилось до 46, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.
Накануне в Республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале поступили 42 ребенка с острой кишечной инфекцией. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Расследованием причины вспышки острой кишечной инфекции занялись специалисты Роспотребнадзора. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 15:24
Названа возможная причина отравления детей в Дагестане
"Еще четверо детей госпитализировали за ночь с признаками острой кишечной инфекции. Общее количество отравившихся достигло 46", – сказал собеседник агентства.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что специалисты приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию. Отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, проб с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования.
По предварительной информации, результаты исследования будут известны в воскресенье или понедельник.
Врач - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 12:47
Роспотребнадзор проведет расследование после отравления детей в Дагестане
 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МахачкалаПроисшествия
 
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