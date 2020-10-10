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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20201010/maduro-1579216125.html
Тысячи наемников из Колумбии готовятся саботировать выборы, заявил Мадуро
Более тысячи наемников готовятся в Колумбии, чтобы саботировать подготовку к парламентским выборам в Венесуэле, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T20:15
2020-10-10T20:15
николас мадуро
венесуэла
колумбия
в мире
попытка госпереворота в венесуэле
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 10 окт – РИА Новости.</strong> Более тысячи наемников готовятся в <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a>, чтобы саботировать подготовку к парламентским выборам в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>, заявил венесуэльский президент <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a>."В это время, когда я с вами говорю, в Колумбии готовится более тысячи боевиков, их тренирует армия и служба разведки Колумбии при поддержке президента Колумбии… Они намерены проникнуть в Венесуэлу, чтобы саботировать политический и избирательный климат, который должен нас привести 6 декабря к выборам Национальной ассамблеи", - сказал Мадуро, чье заявление транслировалось в Twitter."Венесуэла должна активировать все механизмы разведки, защиты со стороны общества, политики, полиции, потому что мы находимся под постоянной угрозой", - добавил президент.
https://ria.ru/20201005/guaido-1578226161.html
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венесуэла
колумбия
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николас мадуро, венесуэла, колумбия, в мире

Тысячи наемников из Колумбии готовятся саботировать выборы, заявил Мадуро

20:15 10.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 окт – РИА Новости. Более тысячи наемников готовятся в Колумбии, чтобы саботировать подготовку к парламентским выборам в Венесуэле, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.
"В это время, когда я с вами говорю, в Колумбии готовится более тысячи боевиков, их тренирует армия и служба разведки Колумбии при поддержке президента Колумбии… Они намерены проникнуть в Венесуэлу, чтобы саботировать политический и избирательный климат, который должен нас привести 6 декабря к выборам Национальной ассамблеи", - сказал Мадуро, чье заявление транслировалось в Twitter.
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5 октября, 13:59Попытка госпереворота в Венесуэле
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"Венесуэла должна активировать все механизмы разведки, защиты со стороны общества, политики, полиции, потому что мы находимся под постоянной угрозой", - добавил президент.
 
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаКолумбияВ мире
 
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