https://ria.ru/20201010/lukashenko-1579194769.html
Лукашенко посетил в СИЗО членов Координационного совета оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО Комитета госбезопасности с задержанными представителями оппозиции и обсудил с ними вопросы... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:03
2020-10-10T17:03
2020-10-11T00:45
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a></u> встретился в СИЗО Комитета госбезопасности с задержанными представителями оппозиции и обсудил с ними вопросы Конституции, сообщил <u><a href="https://t.me/s/pul_1">Telegram-канал</a></u> "Пул первого".Отмечается, что глава республики на протяжении четырех с половиной часов общался с находящимися в изоляторе членами Координационного совета оппозиции и "объединенного штаба". По информации "Пула первого", содержание разговора "общим решением" оставили в тайне". В СИЗО КГБ, в частности, находятся бывший председатель правления Белгазпромбанка, выдвигавшийся в этом году на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавлявший предвыборный штаб отца. Они оба, судя по опубликованному в Telegram-канале фото, присутствовали на встрече с президентом,как и член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие арестованные граждане.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> состоялись президентские выборы, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов.После этого республику захлестнули акции протеста. В первые дни митинги подавляли силовики, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало очередную волну протестов. Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации митингов в Белоруссии, заявив, что западные страны подыгрывают Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.Вскоре в стране началась работа над обновленным вариантом конституции. Так, Лукашенко сообщал, что ее проект вынесут на общественное обсуждение перед проведением референдума. Он подчеркивал, готовится уже третий вариант проекта Основного закона, поскольку два предыдущих его не устроили.
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/tikhanovskaya-1579063689.html
https://ria.ru/20201007/babariko-1578687776.html
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579055408.html
Deyn Donovan
и смешно и печально. Сам посадил, пытает людей, унижает, а теперь что-то обсуждает
255
Ioann Belarus
Вот это я понимаю - грамотная работа с оппозицией! Бацьке почёт и уважуха!
214
77
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579219976_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_ba8fadd62da40f36cf40185f6262ca16.jpg
“Конституцию на улице не напишешь“ – Лукашенко встретился с представителями оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО Комитета госбезопасности с задержанными представителями оппозиции и обсудил с ними вопросы Конституции.
2020-10-10T17:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 окт — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
встретился в СИЗО Комитета госбезопасности с задержанными представителями оппозиции и обсудил с ними вопросы Конституции, сообщил Telegram-канал
"Пул первого".
Отмечается, что глава республики на протяжении четырех с половиной часов общался с находящимися в изоляторе членами Координационного совета оппозиции и "объединенного штаба". По информации "Пула первого", содержание разговора "общим решением" оставили в тайне".
"Страна живет под лозунгом "Даешь диалог". <...> Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество, что на проблему надо смотреть шире", — сказал Лукашенко.
В СИЗО КГБ, в частности, находятся бывший председатель правления Белгазпромбанка, выдвигавшийся в этом году на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавлявший предвыборный штаб отца. Они оба, судя по опубликованному в Telegram-канале фото, присутствовали на встрече с президентом,как и член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие арестованные граждане.
Ситуация в Белоруссии
В начале августа в Белоруссии
состоялись президентские выборы, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов.
После этого республику захлестнули акции протеста. В первые дни митинги подавляли силовики, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали.
Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало очередную волну протестов. Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации митингов в Белоруссии, заявив, что западные страны подыгрывают Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.
Вскоре в стране началась работа над обновленным вариантом конституции. Так, Лукашенко сообщал, что ее проект вынесут на общественное обсуждение перед проведением референдума. Он подчеркивал, готовится уже третий вариант проекта Основного закона, поскольку два предыдущих его не устроили.