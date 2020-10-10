https://ria.ru/20201010/lukashenko-1579194769.html

Лукашенко посетил в СИЗО членов Координационного совета оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО Комитета госбезопасности с задержанными представителями оппозиции и обсудил с ними вопросы... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T17:03

2020-10-10T17:03

2020-10-11T00:45

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a></u> встретился в СИЗО Комитета госбезопасности с задержанными представителями оппозиции и обсудил с ними вопросы Конституции, сообщил <u><a href="https://t.me/s/pul_1">Telegram-канал</a></u> "Пул первого".Отмечается, что глава республики на протяжении четырех с половиной часов общался с находящимися в изоляторе членами Координационного совета оппозиции и "объединенного штаба". По информации "Пула первого", содержание разговора "общим решением" оставили в тайне". В СИЗО КГБ, в частности, находятся бывший председатель правления Белгазпромбанка, выдвигавшийся в этом году на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавлявший предвыборный штаб отца. Они оба, судя по опубликованному в Telegram-канале фото, присутствовали на встрече с президентом,как и член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие арестованные граждане.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> состоялись президентские выборы, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов.После этого республику захлестнули акции протеста. В первые дни митинги подавляли силовики, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало очередную волну протестов. Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации митингов в Белоруссии, заявив, что западные страны подыгрывают Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.Вскоре в стране началась работа над обновленным вариантом конституции. Так, Лукашенко сообщал, что ее проект вынесут на общественное обсуждение перед проведением референдума. Он подчеркивал, готовится уже третий вариант проекта Основного закона, поскольку два предыдущих его не устроили.

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/tikhanovskaya-1579063689.html

https://ria.ru/20201007/babariko-1578687776.html

https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579055408.html

Deyn Donovan и смешно и печально. Сам посадил, пытает людей, унижает, а теперь что-то обсуждает 255

Ioann Belarus Вот это я понимаю - грамотная работа с оппозицией! Бацьке почёт и уважуха! 214

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Конституцию на улице не напишешь“ – Лукашенко встретился с представителями оппозиции Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО Комитета госбезопасности с задержанными представителями оппозиции и обсудил с ними вопросы Конституции. 2020-10-10T17:03 true PT0M39S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире