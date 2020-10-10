https://ria.ru/20201010/letalnost-1579149737.html

В России за сутки умерли 197 человек с коронавирусом

За сутки в России 197 человек умерли от коронавируса, за все время - 22 454, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T10:43

2020-10-10T10:43

2020-10-10T10:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в России 197 человек умерли от коронавируса, за все время - 22 454, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 197 летальных случаев… За весь период по России умерло 22 454 человека", - говорится в сообщении.В частности, 36 человек умерли в Санкт-Петербурге, 30 – в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество