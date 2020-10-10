https://ria.ru/20201010/kuritsa-1579129735.html

Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы

Издание Baltijas Balss назвало десять наиболее распространенных ошибок при приготовлении курицы. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T01:55

2020-10-10T01:55

2020-10-10T01:55

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>Издание <a href="https://bb.lv/" target="_blank">Baltijas Balss</a> назвало десять наиболее распространенных ошибок при приготовлении курицы.Так, мясо, птицу и рыбу нельзя мыть, иначе бактерии, которых полно на их поверхности, будут разнесены по всей кухне с микрокаплями воды. "Поэтому оставьте эту забаву, лучше перед приготовлением просто промокните птицу бумажным полотенцем", - говорится в статье.Также не следует класть курицу на неразогретую сковороду, это может привести к тому, что мясо прилипнет, а его волокна разорвутся. Курицу, купленную в магазине, не следует использовать для варки бульона, вместо этого нужно использовать домашнюю птицу.Еще одна ошибка заключается в том, что при варке не сливают первый бульон. "Мыть нельзя, зато бульон сливать можно. Даже нужно: так вы избавитесь от всех бактерий, которые раньше пытались смыть, а заодно от следовых остатков антибиотиков и прочих возможных "химических" примесей в мясе", - говорится в материале.Распространенной ошибкой является и недостаточная прожарка мяса. Так, курица готовится очень быстро, однако если торопиться, то существует риск подхватить сальмонеллу. Другой ошибкой является покупка замороженной птицы. "Производители говорят, что курицу подвергают шоковой заморозке, то есть замерзает она очень быстро. При этом мясные волокна не успевают повредиться и деформироваться так, как это происходит при медленной заморозке в обычном холодильнике. Но в любом случае после размораживания мясо уже не то: оно теряет в сочности и вкусе", - говорится в статье.Кроме того, не следует размораживать курицу в микроволновке, так как СВЧ-печь разогревает продукты неравномерно. "В результате получается так, что с одного края птица еще даже не начала оттаивать, а с другого уже слегка сварилась. Размораживать курицу в горячей воде тоже не стоит — так на ее поверхности ускоренно начинают плодиться бактерии. Лучше всего положить птицу в миску и залить холодной водой", - советует автор.Неправильной является и готовка мяса "прямо из холодильника". В статье говорится, что перед приготовлением продукт нужно оставить на столе хотя бы на полчаса, чтобы он прогрелся до комнатной температуры.Класть курицу в горячую воду также является ошибкой, пишет автор. "Варить мясо или птицу можно только в холодной воде — они должны согреваться одновременно. Иначе из-за разницы температур мясо получится жестким и невкусным", - отметил он.Непростительной ошибкой является повторная заморозка курицы. "Если уж птица оттаяла — готовьте. В крайнем случае, просто отварите, чтобы курица не испортилась, потом придумаете, что с ней делать. Но замораживать заново ее ни в коем случае нельзя — после того, как курица снова оттает, на вкус она будет не лучше картона", - говорится в статье.

https://ria.ru/20200501/1570866504.html

https://ria.ru/20200315/1568619945.html

https://ria.ru/20201008/kartofel-1578747090.html

Алексей Домашнюю курицу для варки нужно поймать, не мыть, сварить, всё слить и пойти в ресторан. 38

Александр Z На фото утка🤦🏻‍♂️ 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, в мире