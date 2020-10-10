https://ria.ru/20201010/krym-1579207454.html

Правительство одобрило выделение средств для оказания помощи Крыму

Правительство РФ одобрило выделение средств Минэкономразвития и Минобороны из своего резервного фонда для оказания финансовой помощи Крыму, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T19:04

2020-10-10T19:04

2020-10-10T19:04

россия

республика крым

севастополь

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило выделение средств Минэкономразвития и Минобороны из своего резервного фонда для оказания финансовой помощи Крыму, сообщается <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Отмечается, что выделение средств Минэкономразвития РФ предусматривает финансирование мероприятий, направленных на улучшения ситуации с водоснабжением в Крыму и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>, возникшей в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, снижением запасов воды в водохранилищах. В частности, планируется осуществить мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения (оприборивание, исключение несанкционированного потребления, замена оборудования и ремонт аварийных участков сетей), а также капремонт сетей водоснабжения.Кроме того предполагается, что выделение средств Минобороны позволит обеспечить выполнение мероприятий по бесперебойному и качественному водоснабжению территорий Крымского полуострова."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма и Севастополя в сентябре или отсутствовал, или был незначительным. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма к началу октября 2020 года на 91,2 миллиона кубометров меньше, чем в 2019 году, отметили в гидрометцентре.В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

https://realty.ria.ru/20201008/krym-1578807922.html

https://ria.ru/20201005/voda-1578245506.html

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россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, севастополь, общество