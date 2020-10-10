https://ria.ru/20201010/krym-1579180975.html

В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым

Назначение в Крыму первого представителя иностранного государства является знаковым событием, за которым последуют признания российского статуса полуострова и... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:07

2020-10-10T15:07

2020-10-10T15:07

михаил шеремет

олег белавенцев

госдума рф

никарагуа

республика крым

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Назначение в Крыму первого представителя иностранного государства является знаковым событием, за которым последуют признания российского статуса полуострова и со стороны других государств, заявил РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a>.Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против <a href="http://ria.ru/location_Nicaragua/" target="_blank" data-auto="true">Никарагуа</a> за назначение почетного консула в Крыму. Ранее МИД Украины направил ноту протеста в Манагуа в связи с назначением почетного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Украины не делать этого. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента РФ в Крыму <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belavencev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белавенцев</a>."Назначение первого почетного консула в Крыму – это знаковое событие. Никарагуа продемонстрировала всему миру, что означает уважение и признание демократического волеизъявления крымского народа, вернувшегося на свою историческую родину. Уверен, что это только первая ласточка, и в скором времени мы увидим новости об открытии в Крыму представительств других государств", - сказал Шеремет.По его словам, Крым является одним из наиболее привлекательных российских регионов для иностранных инвесторов, несмотря на санкционную политику западных стран.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201003/krym-1578154275.html

Стас Титов Возбуждаться не надо поэтому поводу. Крым наш, мы это знаем. Как к этому относятся другие - плевать! 37

Арсений Новиков Никарагуа испугалось.... 11

3

никарагуа

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шеремет, олег белавенцев, госдума рф, никарагуа, республика крым