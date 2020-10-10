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https://ria.ru/20201010/krym-1579180975.html
В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
Назначение в Крыму первого представителя иностранного государства является знаковым событием, за которым последуют признания российского статуса полуострова и... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:07
2020-10-10T15:07
михаил шеремет
олег белавенцев
госдума рф
никарагуа
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Назначение в Крыму первого представителя иностранного государства является знаковым событием, за которым последуют признания российского статуса полуострова и со стороны других государств, заявил РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a>.Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против <a href="http://ria.ru/location_Nicaragua/" target="_blank" data-auto="true">Никарагуа</a> за назначение почетного консула в Крыму. Ранее МИД Украины направил ноту протеста в Манагуа в связи с назначением почетного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Украины не делать этого. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента РФ в Крыму <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belavencev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белавенцев</a>."Назначение первого почетного консула в Крыму – это знаковое событие. Никарагуа продемонстрировала всему миру, что означает уважение и признание демократического волеизъявления крымского народа, вернувшегося на свою историческую родину. Уверен, что это только первая ласточка, и в скором времени мы увидим новости об открытии в Крыму представительств других государств", - сказал Шеремет.По его словам, Крым является одним из наиболее привлекательных российских регионов для иностранных инвесторов, несмотря на санкционную политику западных стран.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201003/krym-1578154275.html
Возбуждаться не надо поэтому поводу. Крым наш, мы это знаем. Как к этому относятся другие - плевать!
37
Никарагуа испугалось....
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3
никарагуа
республика крым
РИА Новости
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михаил шеремет, олег белавенцев, госдума рф, никарагуа, республика крым

В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым

15:07 10.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОлег Белавенцев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. 27 июля 2016
Олег Белавенцев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. 27 июля 2016 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Назначение в Крыму первого представителя иностранного государства является знаковым событием, за которым последуют признания российского статуса полуострова и со стороны других государств, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
Кабинет министров Украины на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму. Ранее МИД Украины направил ноту протеста в Манагуа в связи с назначением почетного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Украины не делать этого. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента РФ в Крыму Олег Белавенцев.
"Назначение первого почетного консула в Крыму – это знаковое событие. Никарагуа продемонстрировала всему миру, что означает уважение и признание демократического волеизъявления крымского народа, вернувшегося на свою историческую родину. Уверен, что это только первая ласточка, и в скором времени мы увидим новости об открытии в Крыму представительств других государств", - сказал Шеремет.
По его словам, Крым является одним из наиболее привлекательных российских регионов для иностранных инвесторов, несмотря на санкционную политику западных стран.
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 16:15
Украинские политики назвали новую "причину" потери Крыма
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
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Михаил ШереметОлег БелавенцевГосдума РФНикарагуаРеспублика Крым
 
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