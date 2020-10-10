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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579230820.html
В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
Еще 35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 5595, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T23:03
2020-10-10T23:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Еще 35 пациентов с<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавирусом</a> скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число умерших достигло 5595, следует из данных оперативного штаба."В Москве за сутки скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 30 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/covid-19-1579227857.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

23:03 10.10.2020 (обновлено: 23:11 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Еще 35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 5595, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве за сутки скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 22:23Распространение нового коронавируса
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
Днем ранее сообщалось о 30 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
 
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