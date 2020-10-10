https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579223634.html

Жители Китая объяснили отсутствие второй волны коронавируса в стране

Проживающие в Китае россияне рассказали "Вечерней Москве", что избежать второй волны коронавируса стране помогли "отработанная система" и соблюдение гражданами... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T21:22

2020-10-10T21:22

2020-10-10T22:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

гонконг

китай

шанхай

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Проживающие в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> россияне рассказали <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москве"</a>, что избежать второй волны <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> стране помогли "отработанная система" и соблюдение гражданами мер предосторожности."В целом же жизнь давно вернулась в нормальный ритм. В <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконге</a> время от времени объявляют какие-то вспышки, но так же быстро весь ажиотаж сходит на нет. У китайцев вся система отработана, хватает ресурсов на все", — заявил изданию житель пригорода Гуаньчжоу Александр.По его словам, властям было достаточно попросить граждан "не расслабляться" и соблюдать меры безопасности. Кроме того, отметил он, на локальные вспышки инфекции руководство страны реагирует оперативно."Например, в июне в Пекине начался резкий рост распространения болезни, но очаг заражения был быстро подавлен. Справились за две недели. Даже весь город не закрывали", — добавил он.Житель <a href="http://ria.ru/location_Shanghai/" target="_blank" data-auto="true">Шанхая</a> Андрей уточнил, что некоторые ограничительные меры в Китае сохраняются: например, всем приезжающим из-за границы следует пройти двухнедельный карантин. Также в ряде организаций сотрудникам и посетителям измеряют температуру, а иногда просят предоставить личные данные."У каждого местного жителя на смартфон загружена специальная программа. Она фиксирует так называемый код здоровья. Программа отслеживает перемещения владельца телефона. Если человек не посещал участки с высокими показателями заражения, ему присваивается зеленый код, в противном случае — красный", — рассказал Андрей.Помимо этого, он подчеркнул, что в некоторых городах власти вводят дополнительные меры безопасности на свое усмотрение.Соблюдение карантина, по словам Андрея, в Китае отслеживается строго: например, на нарушителя могут надеть специальный браслет и повесить камеру перед дверью в квартиру.За последние сутки в Китае зафиксировали 26 новых случаев коронавируса. Всего в стране COVID-19 выявили более чем у 91 тысячи человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201010/simtomy-1579151263.html

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579149329.html

lamborghinia06 Китай такой Китай... по всему миру вторая волна есть, а в Китае нет ))) Верю, верю... заверните два! 46

Владислав Кузнецов Китай молодцы👍 19

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гонконг

китай

шанхай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, гонконг, китай, шанхай, в мире