https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579197894.html

Названа неожиданная причина осложнений COVID-19 у молодых

Ученые обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять протекание COVID-19 у молодых людей, сообщает Verdens Gang. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T17:41

2020-10-10T17:41

2020-10-10T17:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451119_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d5392b1189b8ea6ad076b49989df5421.jpg

<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Ученые обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять протекание COVID-19 у молодых людей, сообщает <a href="https://www.vg.no/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Verdens Gang.</a>Специалисты из Университета Бергена изучили факторы, препятствующие возможностям иммунной системы отвечать на распространение вируса по организму.Выяснилось, что у 10 процентов пациентов с тяжелыми симптомами в крови присутствовали специфические антитела, действующие в качестве ингибиторов для интерферонов. Таким образом организм сам затрудняет работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с вирусом.Исследователи указали на то, что человек часто может не знать о присутствии у него подобной иммунной проблемы. По мнению ученых, полученные данные позволяют сделать выводы о причинах развития осложнений у пациентов, не входящих ни в одну из групп риска.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

3

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, норвегия