https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579197894.html
Названа неожиданная причина осложнений COVID-19 у молодых
Ученые обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять протекание COVID-19 у молодых людей, сообщает Verdens Gang. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:41
2020-10-10T17:41
2020-10-10T17:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451119_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d5392b1189b8ea6ad076b49989df5421.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Ученые обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять протекание COVID-19 у молодых людей, сообщает <a href="https://www.vg.no/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Verdens Gang.</a>Специалисты из Университета Бергена изучили факторы, препятствующие возможностям иммунной системы отвечать на распространение вируса по организму.Выяснилось, что у 10 процентов пациентов с тяжелыми симптомами в крови присутствовали специфические антитела, действующие в качестве ингибиторов для интерферонов. Таким образом организм сам затрудняет работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с вирусом.Исследователи указали на то, что человек часто может не знать о присутствии у него подобной иммунной проблемы. По мнению ученых, полученные данные позволяют сделать выводы о причинах развития осложнений у пациентов, не входящих ни в одну из групп риска.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
3
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451119_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_e95f13d4d3902b50a15bb0c61632bfba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, норвегия
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Ученые обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять протекание COVID-19 у молодых людей, сообщает Verdens Gang.
Специалисты из Университета Бергена изучили факторы, препятствующие возможностям иммунной системы отвечать на распространение вируса по организму.
Выяснилось, что у 10 процентов пациентов с тяжелыми симптомами в крови присутствовали специфические антитела, действующие в качестве ингибиторов для интерферонов. Таким образом организм сам затрудняет работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с вирусом.
Исследователи указали на то, что человек часто может не знать о присутствии у него подобной иммунной проблемы. По мнению ученых, полученные данные позволяют сделать выводы о причинах развития осложнений у пациентов, не входящих ни в одну из групп риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.