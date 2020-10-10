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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579197894.html
Названа неожиданная причина осложнений COVID-19 у молодых
Ученые обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять протекание COVID-19 у молодых людей, сообщает Verdens Gang. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:41
2020-10-10T17:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
норвегия
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Ученые обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять протекание COVID-19 у молодых людей, сообщает <a href="https://www.vg.no/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Verdens Gang.</a>Специалисты из Университета Бергена изучили факторы, препятствующие возможностям иммунной системы отвечать на распространение вируса по организму.Выяснилось, что у 10 процентов пациентов с тяжелыми симптомами в крови присутствовали специфические антитела, действующие в качестве ингибиторов для интерферонов. Таким образом организм сам затрудняет работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с вирусом.Исследователи указали на то, что человек часто может не знать о присутствии у него подобной иммунной проблемы. По мнению ученых, полученные данные позволяют сделать выводы о причинах развития осложнений у пациентов, не входящих ни в одну из групп риска.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, норвегия

Названа неожиданная причина осложнений COVID-19 у молодых

17:41 10.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять протекание COVID-19 у молодых людей, сообщает Verdens Gang.
Специалисты из Университета Бергена изучили факторы, препятствующие возможностям иммунной системы отвечать на распространение вируса по организму.
Выяснилось, что у 10 процентов пациентов с тяжелыми симптомами в крови присутствовали специфические антитела, действующие в качестве ингибиторов для интерферонов. Таким образом организм сам затрудняет работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с вирусом.
Исследователи указали на то, что человек часто может не знать о присутствии у него подобной иммунной проблемы. По мнению ученых, полученные данные позволяют сделать выводы о причинах развития осложнений у пациентов, не входящих ни в одну из групп риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНорвегия
 
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