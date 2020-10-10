https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579150366.html

В Москве зафиксировали 4105 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4105, Санкт-Петербурге — 501, Подмосковье — 416, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T10:47

2020-10-10T10:47

2020-10-10T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 4105, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 501, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 416, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 4105, 2. Санкт-Петербург 501, 3. Московская область 416", - говорится в сообщении.Отмечается, что наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Ненецком автономном округе – шесть, Чечне – пять и Чукотском автономном округе – один.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург