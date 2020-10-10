https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579149576.html

В России суточный прирост заразившихся коронавирусом обновил рекорд

В Росси число новых заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656). По данным оперативного штаба, за минувшие сутки... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T10:43

2020-10-10T10:43

2020-10-10T18:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В Росси число новых заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656). По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 12 846 человек.При этом в четверти случаев болезнь протекает бессимптомно.Больше всего новых пациентов в Москве (4105), Санкт-Петербурге (501) и Подмосковье (416); меньше всего — в Еврейской автономной области (30), Ненецком АО (шесть), Чечне (пять) на Чукотке (один). За сутки умерли 197 человек (за время эпидемии в России — 22 594). Из больниц выписали 6781 пациента (всего — 1 016 202). Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 285 084. Накануне коронавирус выявили у 12 126 человек. При этом во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, SARS-CoV-2 оказались подвержены почти 37 миллионов человек, из них 1,06 миллиона умерли. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201010/mera-1579125872.html

GoTSef дада. и количество тестов 600 тысяч за день!!! в 3 раза больше чем в мае. искусственно всеми силами создаётся картинка. 56

Anton Darlok В Москве больше 4000 снова. Видимо прошлый рывок до 4000 три дня назад - это какой-то крупный очаг вскрыли, например в общежитии. А нынешние цифры - это уже плавный рост. Нам ещё предстоит рывок в районе 17 октября, связанный с дождями пошедшими с 7 октября... 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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