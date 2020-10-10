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https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579149329.html
Бессимптомно переболевшие COVID-19 рассказали о странных ощущениях
Люди, переболевшие COVID-19 без характерных симптомов, рассказали о своих ощущениях, сообщает "Московский комсомолец". РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T10:41
2020-10-10T12:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Люди, переболевшие COVID-19 без характерных симптомов, рассказали о своих ощущениях, сообщает <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московский комсомолец".</a>Отмечается, что бессимптомные носители на самом деле могут иметь определенные признаки заболевания, но не придавать им значения. В частности, пациенты вспоминают, что незадолго до положительного теста на коронавирус чувствовали переутомление и головную боль."Если очень придираться, то дней за пять до того, как мне поставили диагноз, была сильная усталость, болела голова, хотелось лежать и не вставать, но я решила, что просто переработала", — рассказала изданию Анна, узнавшая о перенесенном заболевании после теста на работе.Также зафиксированы случаи, когда люди, переболевшие COVID-19 бессимптомно, сталкивались с отсроченными долговременными проблемами со здоровьем, которые специалисты связывают с коронавирусом.Так, другая собеседница издания, Светлана, с середины лета начала себя чувствовать плохо, столкнувшись с постоянной усталостью, потливостью, резким похудением. После обследования у женщины были выявлены проблемы с гормонами."Мне предложили сдать анализы на антитела, раз уж все равно прохожу обследование, — рассказывает она. И выяснилось, что IgG зашкаливают, что я когда-то переболела бессимптомно. Врач предположила, что мое теперешнее состояние может быть следствием перенесенного на ногах заболевания", — рассказала она.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html
Я вчера выпил бутылку вотки, дезенфицировался от каронавируса. Сегодня болит голова и чутка подташнивает. Нужно проверица на каронавирус теперь?
47
Господи ну не придумывайте того, чего нет. Совсем ни каких ощущений, у всех знакомых так было, кто его перенёс бессимптомно.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Бессимптомно переболевшие COVID-19 рассказали о странных ощущениях

10:41 10.10.2020 (обновлено: 12:02 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Люди, переболевшие COVID-19 без характерных симптомов, рассказали о своих ощущениях, сообщает "Московский комсомолец".
Отмечается, что бессимптомные носители на самом деле могут иметь определенные признаки заболевания, но не придавать им значения. В частности, пациенты вспоминают, что незадолго до положительного теста на коронавирус чувствовали переутомление и головную боль.
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"Если очень придираться, то дней за пять до того, как мне поставили диагноз, была сильная усталость, болела голова, хотелось лежать и не вставать, но я решила, что просто переработала", — рассказала изданию Анна, узнавшая о перенесенном заболевании после теста на работе.
Также зафиксированы случаи, когда люди, переболевшие COVID-19 бессимптомно, сталкивались с отсроченными долговременными проблемами со здоровьем, которые специалисты связывают с коронавирусом.
Так, другая собеседница издания, Светлана, с середины лета начала себя чувствовать плохо, столкнувшись с постоянной усталостью, потливостью, резким похудением. После обследования у женщины были выявлены проблемы с гормонами.
"Мне предложили сдать анализы на антитела, раз уж все равно прохожу обследование, — рассказывает она. И выяснилось, что IgG зашкаливают, что я когда-то переболела бессимптомно. Врач предположила, что мое теперешнее состояние может быть следствием перенесенного на ногах заболевания", — рассказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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