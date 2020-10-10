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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html
Эксперты объяснили отсутствие второй волны COVID-19 в Китае
Эпидемиологи рассказали, с чем может быть связана низкая степень распространения коронавируса в Китае. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T09:30
2020-10-10T11:10
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
лариса попович
здоровье - общество
китай
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Эпидемиологи рассказали, с чем может быть связана низкая степень распространения коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>.Так, по мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Альтштейна</a>, причина вряд ли заключается в манипуляциях со статистикой, поскольку информация о тысячах зараженных так или иначе стала бы известна. Специалист предположил, что Китай смог препятствовать росту заболеваемости за счет высокой дисциплины и эффективного карантина. "Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше и мы карантином ее задушить не сможем", — отметил врач в комментарии <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК.</a>Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Popovich/" target="_blank" data-auto="true">Лариса Попович</a> считает, что помимо дисциплины ситуация может объясняться популярностью в Китае средств традиционной медицины, которые укрепляют иммунитет. "Во-вторых, в Китае всегда была смещенная статистика, тут надо смотреть уровень смертности и понимать, насколько мы доверяем причинам смертности, которые они указывают", — заключила Попович.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579120195.html
около 40% дезинфицирующих средств, которые представлены на российском рынке, неэффективны, а очень многие и вовсе вредны — как для нашего здоровья, так и для окружающей среды
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Вот и в России необходимо препятствовать росту заболеваемости за счет высокой дисциплины и эффективного карантина. Если этого не удастся организовать, в том числе и из-за ложной идеи соблюдения свобод коронавирусных диссидентов, то нас ждёт участь США и стран западной Европы.
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китай
РИА Новости
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анатолий альтштейн, лариса попович, здоровье - общество, китай

Эксперты объяснили отсутствие второй волны COVID-19 в Китае

09:30 10.10.2020 (обновлено: 11:10 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Эпидемиологи рассказали, с чем может быть связана низкая степень распространения коронавируса в Китае.
Так, по мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, причина вряд ли заключается в манипуляциях со статистикой, поскольку информация о тысячах зараженных так или иначе стала бы известна. Специалист предположил, что Китай смог препятствовать росту заболеваемости за счет высокой дисциплины и эффективного карантина.
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"Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше и мы карантином ее задушить не сможем", — отметил врач в комментарии РБК.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что помимо дисциплины ситуация может объясняться популярностью в Китае средств традиционной медицины, которые укрепляют иммунитет.
"Во-вторых, в Китае всегда была смещенная статистика, тут надо смотреть уровень смертности и понимать, насколько мы доверяем причинам смертности, которые они указывают", — заключила Попович.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнЛариса ПоповичЗдоровье - ОбществоКитай
 
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