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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579135327.html
Гинцбург назвал сроки отказа от масок после вакцинации от COVID-19
Отказаться от ношения маски после вакцинации от коронавируса можно только через три недели после того, как будет введен второй компонент препарата и определен... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T06:04
2020-10-10T09:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Отказаться от ношения маски после вакцинации от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> можно только через три недели после того, как будет введен второй компонент препарата и определен уровень антител, сообщил РИА Новости директор Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9-го врачи сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Через десять лет после прививки можно снять маску
137
Привит, не привит... В магазине все равно без маски ничего не продадут, а еще и могут оштрафовать...😂😆😄
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россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество

Гинцбург назвал сроки отказа от масок после вакцинации от COVID-19

06:04 10.10.2020 (обновлено: 09:55 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда московского метро
Пассажиры в вагоне поезда московского метро - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Отказаться от ношения маски после вакцинации от коронавируса можно только через три недели после того, как будет введен второй компонент препарата и определен уровень антител, сообщил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить", — пояснил он.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9-го врачи сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургОбщество
 
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