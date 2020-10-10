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Распространение нового коронавируса
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Трамп прошел еще один тест на COVID-19
Перенесший коронавирус президент США Дональд Трамп заявил, что прошел еще один тест на COVID-19, вируса либо почти нет, либо его организм уже свободен от... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T03:41
2020-10-10T04:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости.</strong> Перенесший коронавирус президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что прошел еще один тест на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, вируса либо почти нет, либо его организм уже свободен от вируса.Президент не указал, когда был проведен тест и будут ли обнародованы его результаты. На вопрос о том, когда будет следующий тест, Трамп ответил: "Не знаю, вероятно, завтра".Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме. Ожидается, что Трамп в субботу примет участие в публичном мероприятии в Белом доме, а уже 12 октября он выступит перед сторонниками на митинге во Флориде. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп прошел еще один тест на COVID-19

03:41 10.10.2020 (обновлено: 04:10 10.10.2020)
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида
Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© REUTERS / Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Перенесший коронавирус президент США Дональд Трамп заявил, что прошел еще один тест на COVID-19, вируса либо почти нет, либо его организм уже свободен от вируса.

"Я сдал повторный тест. Я не знаю показателей или чего-то еще пока, но мне сделали повторный тест, и я знаю, что я либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Президент не указал, когда был проведен тест и будут ли обнародованы его результаты. На вопрос о том, когда будет следующий тест, Трамп ответил: "Не знаю, вероятно, завтра".
Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме. Ожидается, что Трамп в субботу примет участие в публичном мероприятии в Белом доме, а уже 12 октября он выступит перед сторонниками на митинге во Флориде.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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