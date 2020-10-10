Трамп прошел еще один тест на COVID-19
03:41 10.10.2020 (обновлено: 04:10 10.10.2020)
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Перенесший коронавирус президент США Дональд Трамп заявил, что прошел еще один тест на COVID-19, вируса либо почти нет, либо его организм уже свободен от вируса.
"Я сдал повторный тест. Я не знаю показателей или чего-то еще пока, но мне сделали повторный тест, и я знаю, что я либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Президент не указал, когда был проведен тест и будут ли обнародованы его результаты. На вопрос о том, когда будет следующий тест, Трамп ответил: "Не знаю, вероятно, завтра".
Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме. Ожидается, что Трамп в субботу примет участие в публичном мероприятии в Белом доме, а уже 12 октября он выступит перед сторонниками на митинге во Флориде.
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