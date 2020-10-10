https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579133575.html

Трамп прошел еще один тест на COVID-19

Перенесший коронавирус президент США Дональд Трамп заявил, что прошел еще один тест на COVID-19, вируса либо почти нет, либо его организм уже свободен от... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T03:41

2020-10-10T03:41

2020-10-10T04:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости.</strong> Перенесший коронавирус президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что прошел еще один тест на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, вируса либо почти нет, либо его организм уже свободен от вируса.Президент не указал, когда был проведен тест и будут ли обнародованы его результаты. На вопрос о том, когда будет следующий тест, Трамп ответил: "Не знаю, вероятно, завтра".Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме. Ожидается, что Трамп в субботу примет участие в публичном мероприятии в Белом доме, а уже 12 октября он выступит перед сторонниками на митинге во Флориде. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире