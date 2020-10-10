https://ria.ru/20201010/kontseptsiya-1579148583.html
Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества
Правительство РФ утвердило концепцию приграничного сотрудничества с целью укрепления связей между приграничными территориями России и сопредельными странами,... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T10:35
2020-10-10T10:35
2020-10-10T10:35
россия
михаил мишустин
правительство рф
политика
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ утвердило концепцию приграничного сотрудничества с целью укрепления связей между приграничными территориями России и сопредельными странами, сообщается на сайте кабмина."Укрепление связей между приграничными территориями России и сопредельных стран, содействие экономическим и гуманитарным контактам, развитие инфраструктурного потенциала – такие цели зафиксированы в Концепции приграничного сотрудничества, утверждённой Председателем Правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>", - говорится в сообщении.Отмечается, что документ принят взамен концепции 2001 года. Он учитывает приоритеты, обозначенные в стратегии пространственного развития до 2025 года, и основывается на современном видении отношений между странами.Добавляется, что основные направления работы – приграничная торговля, совместная реализация инвестиционных проектов, создание трансграничных производственных кластеров, развитие международных транспортных коридоров и упрощение процедур пересечения границ.Подчеркивается, что концепция затрагивает вопросы охраны окружающей среды и ликвидации ЧС, а также вопросы энергетической безопасности, телекоммуникационных технологий и сотрудничества в вопросах миграции. Кроме того, документ включает и гуманитарные инициативы."Федеральным органам поручено сформировать план мероприятий по реализации концепции. Принятая концепция поможет укрепить связи с соседними странами и создать условия, необходимые для успешного развития приграничных территорий", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200915/migranty-1577274562.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф, политика
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию приграничного сотрудничества с целью укрепления связей между приграничными территориями России и сопредельными странами, сообщается на сайте кабмина.
"Укрепление связей между приграничными территориями России и сопредельных стран, содействие экономическим и гуманитарным контактам, развитие инфраструктурного потенциала – такие цели зафиксированы в Концепции приграничного сотрудничества, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ принят взамен концепции 2001 года. Он учитывает приоритеты, обозначенные в стратегии пространственного развития до 2025 года, и основывается на современном видении отношений между странами.
Добавляется, что основные направления работы – приграничная торговля, совместная реализация инвестиционных проектов, создание трансграничных производственных кластеров, развитие международных транспортных коридоров и упрощение процедур пересечения границ.
Подчеркивается, что концепция затрагивает вопросы охраны окружающей среды и ликвидации ЧС, а также вопросы энергетической безопасности, телекоммуникационных технологий и сотрудничества в вопросах миграции. Кроме того, документ включает и гуманитарные инициативы.
"Федеральным органам поручено сформировать план мероприятий по реализации концепции. Принятая концепция поможет укрепить связи с соседними странами и создать условия, необходимые для успешного развития приграничных территорий", - добавляется в сообщении.