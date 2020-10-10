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https://ria.ru/20201010/kndr-1579196953.html
КНДР показала ранее испытанные РСЗО на параде в Пхеньяне
Северная Корея продемонстрировала в субботу на параде в Пхеньяне ранее испытанные реактивные системы залпового огня и ракеты малой дальности, передает агентство РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:26
2020-10-10T17:28
ким ир сен
ким чен ын
пхеньян
сша
в мире
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<strong>СЕУЛ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Северная Корея продемонстрировала в субботу на параде в <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяне</a> ранее испытанные реактивные системы залпового огня и ракеты малой дальности, передает агентство <a href="https://en.yna.co.kr" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рёнхап</a>.Были продемонстрированы так называемые "сверхкрупная РСЗО" и "крупнокалиберная управляемая РСЗО", а также северокорейская версия баллистической ракеты малой дальности типа "Искандер".Испытания этих вооружений проводились КНДР в 2019-2020 годах. В ноябре 2019 была испытана сверхкрупная РСЗО, после чего эксперты оценили ее разработку как завершенную. Тактические управляемые ракеты малой дальности были испытаны как минимум три раза в марте 2020 года, при этом временное расстояние в их пусках позволило южнокорейским военным утверждать, что запуски также были проведены с установки РСЗО, что позже подтвердила и сама КНДР.Помимо этого, на параде были продемонстрированы новейшая межконтинентальная баллистическая ракета и новая БРПЛ (баллистическая ракета подводных лодок). На последней четко было видно название по-корейски "Пуккыксон-4А", ранее такая ракета нигде не упоминалась. На МБР кроме условного номера никакой маркировки не было, но как сообщило агентство Рёнхап, новая МБР больше по размеру и, предположительно, дальности полета, чем последняя известная модификация северокорейской ракеты "Хвасон-15". Сейчас южнокорейские военные анализируют новые вооружения, продемонстрированные КНДР.По данным агентства Рёнхап, ракета "Пуккыксон-4" выглядит крупнее своей предшественницы "Пуккыксон-3", которую КНДР испытала в октябре 2019 года. Во время октябрьских испытаний ракета пролетела около 450 километров на максимальной высоте около 910 километров. Новая версия предположительно будет использована для 3000-тонной подводной лодки, которая строится на военно-морской базе КНДР в Синпхо и будет способна перевозить от трех до четырех ракет.Парад в Пхеньяне прошел на площади имени <a href="http://ria.ru/person_Kim_Ir_Sen/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ир Сена</a> в виде грандиозного шоу с полетами самолетов на фоне ночного неба, эффектно выпускавших дымовые и огненные шлейфы. Помимо ракет и новых танков марширующие колонны из разных родов войск продемонстрировали также новое обмундирование и личное оружие, камуфляж.Устроители парада явно хотели продемонстрировать, что у КНДР современная армия на мировом уровне.За парадом следил лично руководитель КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> с трибуны Народного дворца учебы. Выступив с речью, он не стал упоминать ни <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, ни какую-либо другую страну в качестве угрозы для северокорейского государства. Он подчеркнул, что КНДР не будет применять первой силы военного сдерживания, но даст ответ в случае агрессии, и пообещал наращивать военную мощь государства.
https://ria.ru/20201010/kndr-1579181981.html
https://ria.ru/20201010/kndr-1579188516.html
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пхеньян
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ким ир сен, ким чен ын, пхеньян, сша, в мире

КНДР показала ранее испытанные РСЗО на параде в Пхеньяне

17:26 10.10.2020 (обновлено: 17:28 10.10.2020)
 
© REUTERS / KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне, КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© REUTERS / KCNA
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СЕУЛ, 10 окт - РИА Новости. Северная Корея продемонстрировала в субботу на параде в Пхеньяне ранее испытанные реактивные системы залпового огня и ракеты малой дальности, передает агентство Рёнхап.
Были продемонстрированы так называемые "сверхкрупная РСЗО" и "крупнокалиберная управляемая РСЗО", а также северокорейская версия баллистической ракеты малой дальности типа "Искандер".
Новая баллистическая ракета Пуккыксон 4-А во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 15:14
КНДР показала новую баллистическую ракету
Испытания этих вооружений проводились КНДР в 2019-2020 годах. В ноябре 2019 была испытана сверхкрупная РСЗО, после чего эксперты оценили ее разработку как завершенную. Тактические управляемые ракеты малой дальности были испытаны как минимум три раза в марте 2020 года, при этом временное расстояние в их пусках позволило южнокорейским военным утверждать, что запуски также были проведены с установки РСЗО, что позже подтвердила и сама КНДР.
Помимо этого, на параде были продемонстрированы новейшая межконтинентальная баллистическая ракета и новая БРПЛ (баллистическая ракета подводных лодок). На последней четко было видно название по-корейски "Пуккыксон-4А", ранее такая ракета нигде не упоминалась. На МБР кроме условного номера никакой маркировки не было, но как сообщило агентство Рёнхап, новая МБР больше по размеру и, предположительно, дальности полета, чем последняя известная модификация северокорейской ракеты "Хвасон-15". Сейчас южнокорейские военные анализируют новые вооружения, продемонстрированные КНДР.
Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 16:14
КНДР показала новые межконтинентальные баллистические ракеты
По данным агентства Рёнхап, ракета "Пуккыксон-4" выглядит крупнее своей предшественницы "Пуккыксон-3", которую КНДР испытала в октябре 2019 года. Во время октябрьских испытаний ракета пролетела около 450 километров на максимальной высоте около 910 километров. Новая версия предположительно будет использована для 3000-тонной подводной лодки, которая строится на военно-морской базе КНДР в Синпхо и будет способна перевозить от трех до четырех ракет.
Парад в Пхеньяне прошел на площади имени Ким Ир Сена в виде грандиозного шоу с полетами самолетов на фоне ночного неба, эффектно выпускавших дымовые и огненные шлейфы. Помимо ракет и новых танков марширующие колонны из разных родов войск продемонстрировали также новое обмундирование и личное оружие, камуфляж.
Устроители парада явно хотели продемонстрировать, что у КНДР современная армия на мировом уровне.
За парадом следил лично руководитель КНДР Ким Чен Ын с трибуны Народного дворца учебы. Выступив с речью, он не стал упоминать ни США, ни какую-либо другую страну в качестве угрозы для северокорейского государства. Он подчеркнул, что КНДР не будет применять первой силы военного сдерживания, но даст ответ в случае агрессии, и пообещал наращивать военную мощь государства.
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 13:40
В КНДР показали парад в честь 75-летия партии с участием Ким Чен Ына
 
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