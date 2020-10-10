https://ria.ru/20201010/kndr-1579192793.html

Ким Чен Ын извинился перед северокорейцами

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своей речи на параде по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи извинился перед гражданами за то, что он "недостаточно" хороший... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:52

2020-10-10T16:52

2020-10-11T00:19

ким чен ын

пхеньян

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>СЕУЛ, 10 окт — РИА Новости.</strong> Лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> в своей речи на параде по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи извинился перед гражданами за то, что он "недостаточно" хороший руководитель, и обещал защищать доверие граждан даже "ценой своей жизни".КНДР в субботу вечером начала трансляцию праздничного парада в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, которое празднуется 10 октября. Как сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), парад прошел с полуночи 10 октября на площади имени <a href="http://ria.ru/person_Kim_Ir_Sen/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ир Сена</a> в <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяне</a>."Товарищи, я всегда только получал большое как небо и широкое как море доверие наших граждан, но никогда не мог как следует ответить на него, мне нет оправдания. <…> Хотя я и перенял великое дело Великого вождя Ким Ир Сена и Великого полководца <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Ir/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ира</a> и несу тяжелую ответственность управления страной, мне все еще не хватает усилий и искренности, поэтому наши граждане все еще не могут освободиться от тягот повседневной жизни", — сказал Ким Чен Ын, добавив, что вера народа — честь для него."Я много думал, что сегодня сказать вам в этот момент и день, когда мы оглядываемся на 75-летнюю историю нашей партии, полную славы, но единственное, что я могу вам сказать, — это слово "спасибо". <…> Я буду защищать эту похожую на небо веру в меня наших граждан даже ценой жизни, даже если мое тело сломается", — провозгласил Ким Чен Ын.Лидер КНДР также извинился и перед солдатами северокорейской армии, которым приходится преодолевать "многочисленные трудности" в ходе работы над восстановлением пострадавших от тайфунов районов Северной Кореи, а также в связи с борьбой с проникновением коронавируса в КНДР. "Мне очень жаль и в эту торжественную ночь мое сердце болит потому, что я не могу быть вместе с ними (военными. — Прим. ред.)", — добавил Ким Чен Ын.Помимо Ким Чен Ына на параде присутствовала его сестра <a href="http://ria.ru/person_Kim_JO_CHzhon/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ё Чжон</a>, зампред Госсовета Пак Пон Чжу, первый заместитель председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ, премьер-министр Ким Чжэ Рён и множество других официальных лиц.В ходе парада была показана новая техника, промаршировали войсковые части, выступил военный оркестр, который также выполнил фигурные построения в форме цифр "10.10", "1945", "2020" и фразы "100 побед", что означает в корейском языке "непобедимость".

https://ria.ru/20201010/kndr-1579182863.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/tayfun-1576826464.html

Козьма ПРУТКОВ. Да ладно, скромничать. Всё у вас отлично - ковида нет, ракеты ядерные есть, США вас боятся, вот они ослабнут скоро, а вместе с ними и их санкции, вот тогда при вашей дисциплине и трудолюбии и экономика попрёт как в Китае. Главное, не допустите развала, как в СССР, гоните в шею провокаторов и агентов США и ЕС. 196

Всеволод Чаплин Спасибо, что дали рецепт счастья! Всё так просто: нужно, чтобы не было Covid, были ядерные ракеты и чтобы США боялись. Что ещё нужно современному человеку? Разве что вера в то, что завтра санкции снимут -- тогда заживём! 147

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пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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