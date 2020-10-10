https://ria.ru/20201010/kndr-1579182863.html

Ким Чен Ын поблагодарил народ за отсутствие больных COVID-19 и стойкость

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своей речи на праздничном параде в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи поблагодарил свой народ за то, что в стране нет... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:20

2020-10-10T15:20

2020-10-10T15:20

коронавирус covid-19

ким ё чжон

ким чен ын

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>СЕУЛ, 10 окт – РИА Новости.</strong> Лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> в своей речи на праздничном параде в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи поблагодарил свой народ за то, что в стране нет больных COVID-19, и пожелал "товарищам" в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a> также справиться с коронавирусом.Ким Чен Ын в своей речи на параде поблагодарил граждан страны, за то, что те "как один" выполняли противовирусные меры, посчитали это государственное дело своим собственным и смогли победить все трудности. Он добавил, что если бы не патриотизм северокорейского народа и их прекрасные качества, то стране, отставшей противоэпидемической системе которой "недостает всего", не удалось бы остановить "страшную катастрофу"."Наши граждане сами защитили страну и себя… Хотя мы пока и не живем богато, семьи живут дружно, и ни один человек не заболел еще злокачественным вирусом, и все здоровы, не передать, насколько я благодарен и насколько большую силу мне это придает", - заявил Ким Чен Ын.Он добавил, что несмотря на сложные условия и "недостаток всего", стране приходится поддерживать крайние противоэпидемические меры и сражаться с последствиями стихийных бедствий, что становится "тяжелым грузом и болью" для каждой семьи в КНДР. "Хотя наши граждане всегда были благодарны партии, те, кто должен слышать слова благодарности, это вы – великие наши граждане", - сказал Ким Чен Ын.Ким Чен Ын также пожелал Южной Корее справиться с коронавирусом. "Я надеюсь, что возлюбленные наши южнокорейские товарищи справятся с кризисом в здравоохранении (в связи с COVID-19 - ред.) и будут стойко действовать с нами рука об руку", - заявил Ким Чен Ын.После своей речи, наблюдая за парадом, Ким Чен Ын радостно улыбался.КНДР в субботу вечером начала трансляцию праздничного парада в честь 75-летия Трудовой партии Кореи, которой не было в сетке вещания. Ранее в расписании программ Центрального телевидения КНДР не оказалось ожидавшейся прямой трансляции праздничного парада в честь 75-летия с основания Трудовой партии Кореи, которое празднуется 10 октября.Южнокорейские военные позже сообщили, что засекли на рассвете в субботу проведение КНДР парада. Предположительно, кадры, которые транслируются государственным каналом КНДР Корейским центральным телевидением, являются записью прошедшего утром парада.Помимо Ким Чен Ына на параде присутствовала его сестра <a href="http://ria.ru/person_Kim_JO_CHzhon/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ё Чжон</a>, зампреда госсовета Пак Пон Чжу и первый заместитель председателя президиума верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201010/kndr-1579169182.html

https://ria.ru/20200703/1573822095.html

https://ria.ru/20200203/1564175682.html

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ким ё чжон, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), в мире