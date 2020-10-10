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КНДР показала новую баллистическую ракету
КНДР на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи продемонстрировала новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А". РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:14
2020-10-10T16:55
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>СЕУЛ, 10 окт — РИА Новости.</strong> КНДР на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи продемонстрировала новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А".Годовщина основания партии празднуется десятого октября.Южнокорейские военные сообщили, что засекли проведение парада на рассвете в субботу. Предположительно, кадры, которые транслировались государственным каналом КНДР — Корейским центральным телевидением, были записью мероприятия, проведенного утром.На кадрах прямой трансляции видна большая ракета, лежащая горизонтально на перевозящей ее установке, на которой написано "Пуккыксон 4-А". Ранее такой вариант названия нигде не упоминался.Именем "Пуккыксон" ("Полярная звезда") в Северной Корее обычно называли вид баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). В КНДР были выпущены уже несколько модификаций таких ракет — "Пуккыксон-1", "Пуккыксон-2" и "Пуккыксон-3", испытания которой проводились в октябре 2019 года. С тех пор КНДР не проводила испытаний ракет SLBM.
https://ria.ru/20201010/kndr-1579169182.html
https://ria.ru/20200322/1568965436.html
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кндр (северная корея)
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60
кндр (северная корея), в мире

КНДР показала новую баллистическую ракету

15:14 10.10.2020 (обновлено: 16:55 10.10.2020)
 
© KCTV Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции
Новая баллистическая ракета Пуккыксон 4-А во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© KCTV
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СЕУЛ, 10 окт — РИА Новости. КНДР на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи продемонстрировала новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А".
Годовщина основания партии празднуется десятого октября.
Южнокорейские военные сообщили, что засекли проведение парада на рассвете в субботу. Предположительно, кадры, которые транслировались государственным каналом КНДР — Корейским центральным телевидением, были записью мероприятия, проведенного утром.
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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На кадрах прямой трансляции видна большая ракета, лежащая горизонтально на перевозящей ее установке, на которой написано "Пуккыксон 4-А". Ранее такой вариант названия нигде не упоминался.
Именем "Пуккыксон" ("Полярная звезда") в Северной Корее обычно называли вид баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). В КНДР были выпущены уже несколько модификаций таких ракет — "Пуккыксон-1", "Пуккыксон-2" и "Пуккыксон-3", испытания которой проводились в октябре 2019 года. С тех пор КНДР не проводила испытаний ракет SLBM.
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