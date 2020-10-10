https://ria.ru/20201010/kndr-1579181981.html
КНДР показала новую баллистическую ракету
КНДР на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи продемонстрировала новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А". РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:14
2020-10-10T15:14
2020-10-10T16:55
кндр (северная корея)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579182115_12:0:1267:706_1400x0_80_0_0_73df3db40afbc1b6569e7815249b4611.jpg
<strong>СЕУЛ, 10 окт — РИА Новости.</strong> КНДР на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи продемонстрировала новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А".Годовщина основания партии празднуется десятого октября.Южнокорейские военные сообщили, что засекли проведение парада на рассвете в субботу. Предположительно, кадры, которые транслировались государственным каналом КНДР — Корейским центральным телевидением, были записью мероприятия, проведенного утром.На кадрах прямой трансляции видна большая ракета, лежащая горизонтально на перевозящей ее установке, на которой написано "Пуккыксон 4-А". Ранее такой вариант названия нигде не упоминался.Именем "Пуккыксон" ("Полярная звезда") в Северной Корее обычно называли вид баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). В КНДР были выпущены уже несколько модификаций таких ракет — "Пуккыксон-1", "Пуккыксон-2" и "Пуккыксон-3", испытания которой проводились в октябре 2019 года. С тех пор КНДР не проводила испытаний ракет SLBM.
https://ria.ru/20201010/kndr-1579169182.html
https://ria.ru/20200322/1568965436.html
7
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579182115_288:0:1229:706_1400x0_80_0_0_73ac98cc742eca7c733cfa28857c81d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр (северная корея), в мире
СЕУЛ, 10 окт — РИА Новости. КНДР на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи продемонстрировала новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А".
Годовщина основания партии празднуется десятого октября.
Южнокорейские военные сообщили, что засекли проведение парада на рассвете в субботу. Предположительно, кадры, которые транслировались государственным каналом КНДР — Корейским центральным телевидением, были записью мероприятия, проведенного утром.
На кадрах прямой трансляции видна большая ракета, лежащая горизонтально на перевозящей ее установке, на которой написано "Пуккыксон 4-А". Ранее такой вариант названия нигде не упоминался.
Именем "Пуккыксон" ("Полярная звезда") в Северной Корее обычно называли вид баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). В КНДР были выпущены уже несколько модификаций таких ракет — "Пуккыксон-1", "Пуккыксон-2" и "Пуккыксон-3", испытания которой проводились в октябре 2019 года. С тех пор КНДР не проводила испытаний ракет SLBM.