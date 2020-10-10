https://ria.ru/20201010/kndr-1579181981.html

КНДР показала новую баллистическую ракету

КНДР на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи продемонстрировала новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А". РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:14

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2020-10-10T16:55

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>СЕУЛ, 10 окт — РИА Новости.</strong> КНДР на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи продемонстрировала новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А".Годовщина основания партии празднуется десятого октября.Южнокорейские военные сообщили, что засекли проведение парада на рассвете в субботу. Предположительно, кадры, которые транслировались государственным каналом КНДР — Корейским центральным телевидением, были записью мероприятия, проведенного утром.На кадрах прямой трансляции видна большая ракета, лежащая горизонтально на перевозящей ее установке, на которой написано "Пуккыксон 4-А". Ранее такой вариант названия нигде не упоминался.Именем "Пуккыксон" ("Полярная звезда") в Северной Корее обычно называли вид баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). В КНДР были выпущены уже несколько модификаций таких ракет — "Пуккыксон-1", "Пуккыксон-2" и "Пуккыксон-3", испытания которой проводились в октябре 2019 года. С тех пор КНДР не проводила испытаний ракет SLBM.

https://ria.ru/20201010/kndr-1579169182.html

https://ria.ru/20200322/1568965436.html

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кндр (северная корея)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), в мире