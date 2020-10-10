https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579188109.html

В Киргизии задержали бывшего замглавы МВД

Экс-замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов задержан за организацию массовых беспорядков в Бишкеке, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности Киргизии. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:11

2020-10-10T16:11

2020-10-10T16:24

протесты в бишкеке

киргизия

происшествия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Экс-замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов задержан за организацию массовых беспорядков в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>."Десятого октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД Киргизии на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в городе Бишкек был задержан один из активных участников Курсан Асанов", - говорится в сообщении.В ГКНБ отметили, что "в настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления".Асанов взял на себя управление ведомством после протестов 5 октября.

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, происшествия, в мире