https://ria.ru/20201010/kharlamov-1579191072.html
Гарик Харламов жестко высмеял Кристину Асмус в телешоу
В новом выпуске Comedy Club Гарик Харламов высмеял Кристину Асмус, с которой сейчас разводится. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:38
2020-10-10T16:38
2020-10-10T20:24
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В новом выпуске Comedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> высмеял <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристину Асмус</a>, с которой сейчас разводится.В юмористическом ролике в передаче, вышедшей в эфир 9 октября, Харламов предстал в образе участника шоу "Харластяк". Он отказал всем девушкам, которые чем-то напоминали его жену.<br>Первая участница представилась Кристиной и получила ответ: "Сразу нет!" Второй Харламов отказал, несмотря на то, что ее звали Олесей. Оказалось, что она актриса."Скоро я стану врачом, а пока я интерн", — представилась третья участница. "Издеваетесь?!" — возмутился Гарик, захлопывая за ней дверцу машины.Знакомство с четвертой девушкой также не задалось. "Я профессиональный переводчик с английского и сейчас я перевожу очень интересный текст", — рассказала участница, и Харламов бросил в нее розу."После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему идеально", — произнес ведущий, после чего в кадре появилась женщина с усами.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/asmus-1578462810.html
https://ria.ru/20201009/kharlamov-1578975042.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, гарик харламов (игорь), общество
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
В новом выпуске Comedy Club Гарик Харламов
высмеял Кристину Асмус
, с которой сейчас разводится.
В юмористическом ролике в передаче, вышедшей в эфир 9 октября, Харламов предстал в образе участника шоу "Харластяк". Он отказал всем девушкам, которые чем-то напоминали его жену.
Первая участница представилась Кристиной и получила ответ: "Сразу нет!" Второй Харламов отказал, несмотря на то, что ее звали Олесей. Оказалось, что она актриса.
"Скоро я стану врачом, а пока я интерн", — представилась третья участница. "Издеваетесь?!" — возмутился Гарик, захлопывая за ней дверцу машины.
Знакомство с четвертой девушкой также не задалось. "Я профессиональный переводчик с английского и сейчас я перевожу очень интересный текст", — рассказала участница, и Харламов бросил в нее розу.
"После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему идеально", — произнес ведущий, после чего в кадре появилась женщина с усами.