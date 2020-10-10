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Шоубиз
https://ria.ru/20201010/kharlamov-1579191072.html
Гарик Харламов жестко высмеял Кристину Асмус в телешоу
В новом выпуске Comedy Club Гарик Харламов высмеял Кристину Асмус, с которой сейчас разводится. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:38
2020-10-10T20:24
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В новом выпуске Comedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> высмеял <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристину Асмус</a>, с которой сейчас разводится.В юмористическом ролике в передаче, вышедшей в эфир 9 октября, Харламов предстал в образе участника шоу "Харластяк". Он отказал всем девушкам, которые чем-то напоминали его жену.<br>Первая участница представилась Кристиной и получила ответ: "Сразу нет!" Второй Харламов отказал, несмотря на то, что ее звали Олесей. Оказалось, что она актриса."Скоро я стану врачом, а пока я интерн", — представилась третья участница. "Издеваетесь?!" — возмутился Гарик, захлопывая за ней дверцу машины.Знакомство с четвертой девушкой также не задалось. "Я профессиональный переводчик с английского и сейчас я перевожу очень интересный текст", — рассказала участница, и Харламов бросил в нее розу."После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему идеально", — произнес ведущий, после чего в кадре появилась женщина с усами.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/asmus-1578462810.html
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кристина асмус, гарик харламов (игорь), общество

Гарик Харламов жестко высмеял Кристину Асмус в телешоу

16:38 10.10.2020 (обновлено: 20:24 10.10.2020)
 
© ТНТКадр из программы Comedy Club
Кадр из программы Comedy Club - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В новом выпуске Comedy Club Гарик Харламов высмеял Кристину Асмус, с которой сейчас разводится.
В юмористическом ролике в передаче, вышедшей в эфир 9 октября, Харламов предстал в образе участника шоу "Харластяк". Он отказал всем девушкам, которые чем-то напоминали его жену.
Первая участница представилась Кристиной и получила ответ: "Сразу нет!" Второй Харламов отказал, несмотря на то, что ее звали Олесей. Оказалось, что она актриса.
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"Скоро я стану врачом, а пока я интерн", — представилась третья участница. "Издеваетесь?!" — возмутился Гарик, захлопывая за ней дверцу машины.
Знакомство с четвертой девушкой также не задалось. "Я профессиональный переводчик с английского и сейчас я перевожу очень интересный текст", — рассказала участница, и Харламов бросил в нее розу.
© ТНТКадр из программы Comedy Club
Кадр из программы Comedy Club - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© ТНТ
Кадр из программы Comedy Club
"После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему идеально", — произнес ведущий, после чего в кадре появилась женщина с усами.
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ШоубизКристина АсмусГарик Харламов (Игорь)Общество
 
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