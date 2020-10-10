Харламов рассказал о новой фобии
11:35 10.10.2020 (обновлено: 11:37 10.10.2020)
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Звезда Comedy Club Гарик Харламов на шоу “Вечерний Ургант” представил свой новый сериал “Гусар” и рассказал о фобии, которую приобрел на съемках.
Во время разговора с Иваном Ургантом Харламов признался, что, вдобавок к аэрофобии, он теперь боится утонуть в машине. По словам комика, такой страх развился в процессе съемок сериала. По сценарию он должен был находиться в тонущем в воде автомобиле. Его доставали при помощи тросов после каждого дубля, которых было множество. Харламов рассказал, что в какой-то момент сильно испугался из-за того, что машину не успеют вовремя поднять.
“Я не знал, что вода набирается так быстро. Это было дико страшно! Честно. А в этот момент ты еще и играть должен”, - сказал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Большой пятничный выпуск! В гостях Гарик Харламов, Катерина Ковальчук и Павел Рассомахин, которые представят сериал "Гусар" 🔥 Смотрите в 23:30 на @1tv 📺 @garikkharlamov @katerinakovalchyk @rassomakhin_pavel #гусар #тнт #харламов #вечернийургант #гарикхарламов #первыйканал #urgantshow
Премьера “Гусара” состоялась 5 октября на канале ТНТ. Сюжет рассказывает о гусаре Геогрии Рыльском, который с помощью машины времени переместился из прошлого в настоящее. Звезда Comedy Club сыграл в нем главную роль.
5 октября, 12:01ШоубизАсмус в прозрачном комбинезоне обратилась к Харламову