https://ria.ru/20201010/kharlamov-1579155389.html

Харламов рассказал о новой фобии

Звезда Comedy Club Гарик Харламов на шоу “Вечерний Ургант” представил свой новый сериал “Гусар” и рассказал о фобии, которую приобрел на съемках. РИА Новости, 10.10.2020

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знаменитости

шоубиз

гарик харламов (игорь)

иван ургант

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Звезда Comedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> на шоу “<a href="https://www.1tv.ru/shows/vecherniy-urgant/vypuski/garik-harlamov-nadezhda-mihalkova-i-maksim-marinin-vecherniy-urgant-1362-vypusk-ot-09-10-2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерний Ургант</a>” представил свой новый сериал “Гусар” и рассказал о фобии, которую приобрел на съемках.Во время разговора с <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Ургантом</a> Харламов признался, что, вдобавок к аэрофобии, он теперь боится утонуть в машине. По словам комика, такой страх развился в процессе съемок сериала. По сценарию он должен был находиться в тонущем в воде автомобиле. Его доставали при помощи тросов после каждого дубля, которых было множество. Харламов рассказал, что в какой-то момент сильно испугался из-за того, что машину не успеют вовремя поднять.“Я не знал, что вода набирается так быстро. Это было дико страшно! Честно. А в этот момент ты еще и играть должен”, - сказал он. Премьера “Гусара” состоялась 5 октября на канале ТНТ. Сюжет рассказывает о гусаре Геогрии Рыльском, который с помощью машины времени переместился из прошлого в настоящее. Звезда Comedy Club сыграл в нем главную роль.

https://ria.ru/20201005/asmus-1578212635.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, гарик харламов (игорь), иван ургант