https://ria.ru/20201010/khangoshvili-1579144622.html

Хангошвили переправлял террористов в Сирию, сообщил источник

Убитый в Германии гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили организовал в 2013 году канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию,... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T09:49

2020-10-10T09:49

2020-10-10T09:49

зелимхан хангошвили

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> Убитый в Германии гражданин Грузии <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхан Хангошвили</a> организовал в 2013 году канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.В Берлине в среду начался суд над российским гражданином Вадимом Соколовым, которого обвиняют в убийстве Хангошвили в августе 2019 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро.Источник РИА Новости ранее в субботу сообщил, что речь идет о взрыве поезда в феврале 2004 года между "Автозаводской" и "Павелецкой". Кроме того, по словам источника, Хангошвили участвовал в планировании и подготовке теракта в Беслане."В 2013 году, проживая на территории Грузии, Хангошвили выполнял функции регионального координатора в структуре международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, поддерживал связь между Доку Умаровым и зарубежными представителями этой организации", - сказал собеседник агентства.В это же время Хангошвили, по данным источника РИА Новости, вербовал в террористы мусульманскую молодежь Панкисского ущелья."Он же организовал канал нелегальной переправки подготовленных боевиков и оружия через Турцию в Сирийскую Арабскую Республику (где уже шла гражданская война)", - добавил собеседник агентства.Обращения российских спецслужб к немецким коллегам о выдаче Хангошвили были неформально отклонены, при этом формального запроса Генпрокуратуры РФ по этой причине так и не последовало, рассказывал Путин. Он также отмечал, что убитый в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе.По версии немецкого следствия, Соколов получил задание о ликвидации Хангошвили от государственных ведомств РФ. Прокуратура ФРГ предъявила ему обвинение в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим оружием. В прошлом году Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством Хангошвили.<em>* Террористическая организация, запрещена в России</em>

https://ria.ru/20201008/khangoshvili-1578887419.html

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германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зелимхан хангошвили, германия, берлин (город), в мире