https://ria.ru/20201010/khangoshvili-1579139723.html

Убитого в Берлине Хангошвили искали в России как участника терактов

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, суд по делу об убийстве которого проходит сейчас в Германии, обвинялся в России в причастности к целому ряду терактов. По... РИА Новости, 10.10.2020

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генпрокуратура фрг

генеральная прокуратура рф

михаил саакашвили

германия

грузия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. </strong>Гражданин Грузии <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхан Хангошвили</a>, суд по делу об убийстве которого проходит сейчас в Германии, обвинялся в России в причастности к целому ряду терактов. По данным источников РИА Новости/Sputnik в российских силовых структурах, он входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба, Абу Хавса и Абу Дзейта, осуществивших одни из самых кровавых терактов в российской истории.В числе прочих Хангошвили причастен к захвату заложников в бесланской школе, когда погибли 334 человека, включая 186 детей, – возможно, самому вопиющему и ужасному преступлению террористов.Карьера террористаПо данным источников, Хангошвили по кличке Дышно попал в ряды боевиков на Северном Кавказе в 1999 году. Тогда ему было 20 лет. Первым вменяемым ему эпизодом стало нападение на станицу Червленная в Чечне. В ходе боя были убиты 20 военнослужащих, еще 28 получили ранение.Через год Хангошвили вступил в бандгруппу, возглавляемую международным террористом Абу Хавсом, а затем присоединился к бандформированию Абу Аль-Валида, на счету которого, в том числе, нападение в 1996 году на колонну военных в Аргунском ущелье и теракты в 1999 году в Москве и Волгодонске.С 2001 года по 2005 год Хангошвили принимал участие в боях против федеральных сил в ходе второй чеченской кампании.С 2003 года перешел в подчинение эмиссара "Аль-Каиды"* на Северном Кавказе Абу Дзейта, непосредственно причастного к теракту в Беслане, а также к подрыву военного госпиталя в Моздоке в 2003 году, когда погибли 52 человека."Хангошвили готовил теракт в Беслане, был одним из организаторов, а также взрыв на "Автозаводской" (теракт в московском метро в 2004 году, 41 погибший, более 100 раненых)", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по данным собеседников агентства, установлено непосредственное участие Хангошвили в серии нападений на колонны федеральных сил на участке автодороги между селами Алхасты и Галашки в Ингушетии в мае-августе 2003 года. Тогда погибло около 20 российских военных.В составе бандгруппы, по данным российских правоохранителей, Хангошвили участвовал в нападении на мирных жителей, милиционеров и военных в станице Нестеровская, а также на пост ДПС, расположенный по трассе Ростов-Баку.С 21 на 22 июня 2004 года, отмечают собеседники агентства, Хангошвили под руководством Басаева принимал участие в нападении на Ингушетию - тогда десятки человек были убиты, более 100 ранены.Возвращение в ГрузиюВ 2005 году Хангошвили перешел по поддельному паспорту в Грузию, скрывался от российских силовиков в Ахметском районе, но и там не терял связь с чеченскими террористами. Там, по данным источников, он получал и в дальнейшем распределял деньги для помощи боевикам.Помимо этого, рассказывают собеседники агентства, в 2006 году в районе грузинского села Дуиси Хангошвили занимался подготовкой группы из нескольких десятков боевиков для последующей переброски на Северный Кавказ и организации провокаций против российских миротворцев в Южной Осетии.По данным материалов российских правоохранителей, в 2009-2012 годах Хангошвили вместе с Ахмедом Чатаевым, организовавшим в 2006 году теракт в стамбульском аэропорту (при подрыве смертников погибли 45 человек), организовал в Панкисском ущелье учебный лагерь боевиков, где террористов готовили по огневым, тактическим, минно-взрывным и диверсионным дисциплинам.Выпускники этой "школы" направлялись в Россию и пополняли бандформирования Доку Умарова. На счету последнего - подрыв "Невского экспресса" в 2009 году (28 погибших и более 130 раненых), взрывы в московском метро в 2010 году (41 погибший и 88 раненых) и аэропорту "Домодедово" в 2011-м (37 погибших и 170 раненых).В 2013 году Хангошвили также выполнял функции регионального координатора в структуре "Имарата Кавказ"*, поддерживая связь между Умаровым и зарубежными эмиссарами.Кроме того, он занимался вербовкой мусульманской молодежи Панкисского ущелья и организовал канал нелегальной переправки боевиков и оружия через Турцию в Сирию, где уже шла гражданская война.Новое имя и кровная местьВ 2012 году Хангошвили, получив грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили (дата рождения осталась прежней - 15.08.1979), организовал переход группы боевиков из Грузии в Россию. Однако что-то пошло не так, и в ходе боя с грузинскими силовиками часть бандгруппы была уничтожена.По информации МВД Грузии, это была спецоперация по ликвидации бандформирования, захватившего в заложники жителей села Лапанкури в Кахетии. Министерство сообщало об уничтожении 12 боевиков и гибели трех спецназовцев.При этом сам Хангошвили умудрился выступить посредником в переговорах МВД и членов бандформирования. После отказа сложить оружие часть банды была уничтожена. Родственники уничтоженных боевиков впоследствии обвинили в произошедшем Хангошвили и угрожали кровной местью за "предательство".И покушения не заставили себя долго ждать, отмечают источники РИА Новости. Первое произошло в 2013 году в Грузии: Хангошвили получил тяжелые ранения, но выжил. Второе случилось в мае 2015-го: Хангошвили попал под обстрел, выезжая за рулем автомобиля из частного дома в Тбилиси. Получив три огнестрельных ранения, он скрылся от нападавших и доехал до больницы, где ему оказали помощь.Украинский периодПосле покушений и назначения экс-президента Грузии <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> советником украинского президента Хангошвили в 2016 году уезжает на Украину. Впрочем, с этой страной его деятельность была связана и ранее.Еще в августе 2014 года, находясь в Турции, он получил от международных террористических организаций значительную сумму для переправки группы боевиков из Грузии в Донбасс для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, отмечают собеседники агентства.Приехав в 2016 году на Украину, Хангошвили также занимался вербовкой рекрутов для карательных подразделений ВСУ. Речь шла в основном об уроженцах Грузии и выходцах с Северного Кавказа, включая бывших осужденных.С его помощью на юго-восток удалось переправить более 200 боевиков, указывают источники РИА Новости. Кроме того, во время своего украинского периода Хангошвили, являясь доверенным лицом Саакашвили, организовывал его охрану и выполнял различные поручения.В конце 2016 года Хангошвили уезжает в Германию, где получает статус беженца.ФиналДвадцать третьего августа 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.Обвиняемый был задержан вскоре неподалеку от места происшествия. На днях в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание "от государственных ведомств правительства России" о ликвидации Хангошвили.Как указано в заявлении Генпрокуратуры ФРГ, убитого гражданина Грузии "российские ведомства причислили... к террористам".Как отмечают российские источники, о деятельности Хангошвили Россия информировала грузинских, украинских, американских и немецких партнеров.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метрополитене.Обращения российских спецслужб к немецким коллегам о выдаче Хангошвили были неформально отклонены, при этом формального запроса Генпрокуратуры РФ по этой причине так и не последовало, рассказывал Путин. Он также отмечал, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе.<em>* Запрещенные в России террористические организации</em>

https://ria.ru/20201008/khangoshvili-1578887419.html

https://ria.ru/20200828/sanctions-1576453517.html

https://ria.ru/20191223/1562744879.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562720326.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573151789.html

петр русин А что делал террорист Хангошвили в Германии?? Кто дал ему разрешение на проживание и почему? 29

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германия

грузия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генпрокуратура фрг, генеральная прокуратура рф, михаил саакашвили, германия, грузия, берлин (город), в мире